Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool

PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 9:24

Comentarii
PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool

Dennis Man, în timpul meciului dintre PSV și Liverpool / Profimedia

PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV a învins-o categoric pe Liverpool în etapa a 5-a de Liga Campionilor, după ce s-a impus cu scorul de 4-1. Cu Dennis Man în teren, olandezii au punctat prin Ivan Perisic, Guus, Til și Couhaib Driouech (x2), în timp ce pentru formația lui Arne Slot a marcat Dominik Szoboszlai.

PSV a făcut istorie în Champions League

Potrivit statisticianului Mister Chip, victoria obținută de PSV pe Anfield a fost cel mai mare succes obținut vreodată de o echipă olandeză pe terenul unui club englezesc în orice competiție europeană. Ce a reușit astfel echipa lui Peter Bosz, cu Dennis Man în teren, nu a fost atins niciodată în Champions League, Europa League, Conference League, Cupa Cupelor sau alte competiții de rang înalt.

Pe lângă recordul menționat anterior, PSV a devenit doar a doua echipă din istoria cupelor europene care a marcat patru goluri pe Anfield, singurul precedent fiind marcat de succesul Realului din februarie 2023 cu 5-2. Atunci, Vinicius (x2), Benzema (x2) și Eder Militao marcau într-o partidă în care “cormoranii” marcau primii prin Nunez și Salah.

Reclamă
Reclamă

În urma eșecului de pe Anfield, Liverpool a ajuns la trei înfrângeri consecutive în care a primit cel puțin trei goluri în toate competițiile, o contraperformanță care nu se mai întâmplase din 1953 încoace. În plus, “cormoranii” au pierdut nouă din ultimele 12 meciuri din toate competițiile, ceva ce nu s-a mai întâmplat tot din perioada anilor ’50, mai exact între noiembrie 1953 și ianuarie 1954, sezon în care formația a retrogradat.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
11:27
Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii”
11:16
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei
11:13
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”
11:12
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
10:45
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă