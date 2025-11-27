PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool - Antena Sport

PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene.
PSV a învins-o categoric pe Liverpool în etapa a 5-a de Liga Campionilor, după ce s-a impus cu scorul de 4-1. Cu Dennis Man în teren, olandezii au punctat prin Ivan Perisic, Guus, Til și Couhaib Driouech (x2), în timp ce pentru formația lui Arne Slot a marcat Dominik Szoboszlai.
PSV a făcut istorie în Champions League
Potrivit statisticianului Mister Chip, victoria obținută de PSV pe Anfield a fost cel mai mare succes obținut vreodată de o echipă olandeză pe terenul unui club englezesc în orice competiție europeană. Ce a reușit astfel echipa lui Peter Bosz, cu Dennis Man în teren, nu a fost atins niciodată în Champions League, Europa League, Conference League, Cupa Cupelor sau alte competiții de rang înalt.
Pe lângă recordul menționat anterior, PSV a devenit doar a doua echipă din istoria cupelor europene care a marcat patru goluri pe Anfield, singurul precedent fiind marcat de succesul Realului din februarie 2023 cu 5-2. Atunci, Vinicius (x2), Benzema (x2) și Eder Militao marcau într-o partidă în care “cormoranii” marcau primii prin Nunez și Salah.
4 – @PSV are the second team to ever score 4+ goals against Liverpool at Anfield in European competition, after Real Madrid in February 2023 (5). Magnificent. pic.twitter.com/3Lp1FX4TfQ
— OptaJohan (@OptaJohan) November 26, 2025
În urma eșecului de pe Anfield, Liverpool a ajuns la trei înfrângeri consecutive în care a primit cel puțin trei goluri în toate competițiile, o contraperformanță care nu se mai întâmplase din 1953 încoace. În plus, “cormoranii” au pierdut nouă din ultimele 12 meciuri din toate competițiile, ceva ce nu s-a mai întâmplat tot din perioada anilor ’50, mai exact între noiembrie 1953 și ianuarie 1954, sezon în care formația a retrogradat.
3 – Liverpool have lost three consecutive games in all competitions by a margin of 3+ goals for the first time since December 1953. Alarming. pic.twitter.com/OlsbDHMwQG
— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025
