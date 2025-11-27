PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool - Antena Sport

PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene.

PSV a învins-o categoric pe Liverpool în etapa a 5-a de Liga Campionilor, după ce s-a impus cu scorul de 4-1. Cu Dennis Man în teren, olandezii au punctat prin Ivan Perisic, Guus, Til și Couhaib Driouech (x2), în timp ce pentru formația lui Arne Slot a marcat Dominik Szoboszlai.

PSV a făcut istorie în Champions League

Potrivit statisticianului Mister Chip, victoria obținută de PSV pe Anfield a fost cel mai mare succes obținut vreodată de o echipă olandeză pe terenul unui club englezesc în orice competiție europeană. Ce a reușit astfel echipa lui Peter Bosz, cu Dennis Man în teren, nu a fost atins niciodată în Champions League, Europa League, Conference League, Cupa Cupelor sau alte competiții de rang înalt.

Pe lângă recordul menționat anterior, PSV a devenit doar a doua echipă din istoria cupelor europene care a marcat patru goluri pe Anfield, singurul precedent fiind marcat de succesul Realului din februarie 2023 cu 5-2. Atunci, Vinicius (x2), Benzema (x2) și Eder Militao marcau într-o partidă în care “cormoranii” marcau primii prin Nunez și Salah.

4 – @PSV are the second team to ever score 4+ goals against Liverpool at Anfield in European competition, after Real Madrid in February 2023 (5). Magnificent. pic.twitter.com/3Lp1FX4TfQ

