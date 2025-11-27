Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: "Îmi pare rău" - Antena Sport

Alexandru Băluță a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce s-a aflat că Los Angeles FC l-a dat afară de la echipă. Fotbalistul de bandă a ținut să le mulțumească americanilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit, în ciuda faptului că a evoluat doar 14 minute pentru formația din California.

Băluță ajungea la finalul acestei veri la LAFC, o mutare care a părut una extrem de surprinzătoare pentru fostul jucător de la FCSB. Extrema dreaptă avea un contract valabil până la finalul acestui an, însă înțelegerea s-a încheiat mai devreme, după ce clubul l-a introdus în MLS Re-Entry Process, unul care le permite altor cluburi din MLS să ia jucători cedaţi gratis de alte formaţii.

Mesajul de rămas-bun al lui Alexandru Blănuță pentru cei de la LAFC

Deși a jucat doar 14 minute în tricoul echipei sale, aspect pe care l-a punctat și el în textul de adio, Băluță le-a mulțumit celor din club pentru sprijinul acordat în această perioadă și le-a urat baftă pentru următorul sezon. În plus, românul și-a exprimat părerea de rău că el și colegii săi nu au ajuns în finala play-off-ului MLS, după ce s-au oprit în semifinalele Conferinței de Vest, fiind învinși la loviturile de departajare de Vancouver Whitecaps.

“Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa – chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac – nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.