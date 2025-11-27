Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: "Îmi pare rău" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”

Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 9:46

Comentarii
Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: Îmi pare rău

Alexandru Băluță, în timpul unui meci / Instagram @baluta_alex

Alexandru Băluță a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce s-a aflat că Los Angeles FC l-a dat afară de la echipă. Fotbalistul de bandă a ținut să le mulțumească americanilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit, în ciuda faptului că a evoluat doar 14 minute pentru formația din California.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Băluță ajungea la finalul acestei veri la LAFC, o mutare care a părut una extrem de surprinzătoare pentru fostul jucător de la FCSB. Extrema dreaptă avea un contract valabil până la finalul acestui an, însă înțelegerea s-a încheiat mai devreme, după ce clubul l-a introdus în MLS Re-Entry Process, unul care le permite altor cluburi din MLS să ia jucători cedaţi gratis de alte formaţii.

Mesajul de rămas-bun al lui Alexandru Blănuță pentru cei de la LAFC

Deși a jucat doar 14 minute în tricoul echipei sale, aspect pe care l-a punctat și el în textul de adio, Băluță le-a mulțumit celor din club pentru sprijinul acordat în această perioadă și le-a urat baftă pentru următorul sezon. În plus, românul și-a exprimat părerea de rău că el și colegii săi nu au ajuns în finala play-off-ului MLS, după ce s-au oprit în semifinalele Conferinței de Vest, fiind învinși la loviturile de departajare de Vancouver Whitecaps.

Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa – chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac – nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.

Reclamă
Reclamă

Mulțumesc mult coechipierilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțăm niciodată!“, a scris jucătorul de 32 de ani pe contul său oficial de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Alexandru Băluță (@baluta_alex)

În cazul în care Băluță nu își va găsi o nouă echipă în campionatul nord-american prin MLS Re-Entry Process, atunci își va putea găsi un nou angajament în altă țară.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
11:40
Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League
11:27
Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii”
11:16
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei
11:13
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”
11:12
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă