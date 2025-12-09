Lovitură după lovitură pentru Cristi Chivu în Inter - Liverpool. După Hakan Calhanoglu, încă un titular s-a accidentat - Antena Sport

Închide meniul
UPDATE

Lovitură după lovitură pentru Cristi Chivu în Inter – Liverpool. După Hakan Calhanoglu, încă un titular s-a accidentat

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 22:24

Cristi Chivu și Hakan Calhanoglu/ Profimedia

Cristi Chivu a primit o lovitură în duelul dintre Inter și Liverpool, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Hakan Calhanoglu a fost înlocuit după doar 11 minute. 

Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Cristi Chivu, turcul Hakan Calhanoglu, a resimțit dureri la piciorul drept și nu a mai putut continua meciul de pe Meazza. 

Lovitură pentru Cristi Chivu în Inter – Liverpool 

Update: În minutul 31, a fost schimbat și Francesco Acerbi. Fundașul s-a accidentat și a fost înlocuit de Yann Bisseck.

Camerele s-au mutat ulterior asupra lui Cristi Chivu, care a fost surprins vorbind cu unul dintre membrii staff-ului său și gesticulând spre locul unde se afla Hakan Calhanoglu pe teren. Antrenorul român a zâmbit amar și a decis să-l trimită pe teren, în locul turcului, pe Zielinski. 

Hakan Calhanoglu, viitorul adversar al României la barajul cu Turcia din martie, are un sezon de vis sub comanda lui Cristi Chivu. Mijlocașul de 31 de ani este al doilea golgheter al lui Inter, după Lautaro Martinez. 

Concret, în cele 12 meciuri bifate în Serie A, Calhanoglu a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă. Turcul a mai marcat un gol și în Champions League, în meciul cu Union SG, oferind două assist-uri în partida cu Ajax.  

Partida dintre Inter și Liverpool este una „de foc” pentru Cristi Chivu. Trupa antrenorului român ocupă locul patru în grupă, cu 12 puncte, după cinci meciuri jucate. „Cormoranii”, de cealaltă parte, traversează un moment de criză și se clasează pe 14. 

Echipele de start la Inter – Liverpool: 

  • Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Mkhtarian, Calhahoglu, Barella, Luis Henrique – Thuram, Martinez 
  • Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Alisster – Jones, Isak, Ekitike 
