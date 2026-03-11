Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: "Vorbeai de Rotaru" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: “Vorbeai de Rotaru”

Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: “Vorbeai de Rotaru”

Dan Roșu Publicat: 11 martie 2026, 8:07

Comentarii
Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: Vorbeai de Rotaru

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mirel Rădoi a lăsat să se înţeleagă că despărţirea de Universitatea Craiova din toamna lui 2025 a venit după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să intervină peste el la echipă în mai multe rânduri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, antrenorul de 44 de ani a acceptat oferta lui Gigi Becali de a conduce FCSB, cel puţin până la finalul sezonului. Sorin Cârţu l-a criticat pe fostul selecţioner pentru alegerea făcută, ţinând cont de “condiţiile” speciale impuse de Becali la FCSB.

Sorin Cârţu l-a criticat pe Mirel Rădoi după ce a semnat cu FCSB

“Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins. Ştii cum sunt toţi în poziţia aia de antrenor la FCSB

Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a spus preşedintele de onoare al Craiovei, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir

Recent, Dumitru Dragomir susţinea că a stat de vorbă cu Rădoi şi că acesta a lăsat să se înţeleagă că a plecat de la actualul lider din cauza lui Mihai Rotaru, care intervenea peste deciziile tehnice luate de acesta.

„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: «Băi, copil frumos, ce e cu tine?». A zis: «Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc».

I-am răspuns: «Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară».

Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuriEconomiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Reclamă

Eu am lucrat cu șefi din ăștia. Dacă ieșea rău, făceam în așa fel încât să șterg cu buretele. Mirel e un tip orgolios. E greu să găsească un loc unde să nu se bage nimeni peste el. Și cu Hagi e greu de lucrat”, a spus Dragomir.

Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat şi mai avea contract cu Craiova până la finalul acestui sezon.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
Fanatik.ro
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
10:52
Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”
10:36
“Trebuie să am răbdare să vă suport pe toţi”. Neymar, reacţie acidă despre starea sa, înainte de World Cup 2026
10:28
VideoMoment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant
9:46
Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: “Aşa e şi cu Mazilu”
9:26
Cum a fost surprins Radu Drăguşin în timp ce coechipierii săi erau umiliţi de Atletico Madrid
9:24
Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB 6 Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion