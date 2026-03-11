Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: "Vorbeai de Rotaru" - Antena Sport

Mirel Rădoi a lăsat să se înţeleagă că despărţirea de Universitatea Craiova din toamna lui 2025 a venit după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să intervină peste el la echipă în mai multe rânduri.

Acum, antrenorul de 44 de ani a acceptat oferta lui Gigi Becali de a conduce FCSB, cel puţin până la finalul sezonului. Sorin Cârţu l-a criticat pe fostul selecţioner pentru alegerea făcută, ţinând cont de “condiţiile” speciale impuse de Becali la FCSB.

Sorin Cârţu l-a criticat pe Mirel Rădoi după ce a semnat cu FCSB

“Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins. Ştii cum sunt toţi în poziţia aia de antrenor la FCSB

Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a spus preşedintele de onoare al Craiovei, citat de fanatik.ro.