Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: "Vorbeai de Rotaru" - Antena Sport

Mirel Rădoi a lăsat să se înţeleagă că despărţirea de Universitatea Craiova din toamna lui 2025 a venit după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să intervină peste el la echipă în mai multe rânduri.
Acum, antrenorul de 44 de ani a acceptat oferta lui Gigi Becali de a conduce FCSB, cel puţin până la finalul sezonului. Sorin Cârţu l-a criticat pe fostul selecţioner pentru alegerea făcută, ţinând cont de “condiţiile” speciale impuse de Becali la FCSB.
Sorin Cârţu l-a criticat pe Mirel Rădoi după ce a semnat cu FCSB
“Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru.
Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins. Ştii cum sunt toţi în poziţia aia de antrenor la FCSB
Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a spus preşedintele de onoare al Craiovei, citat de fanatik.ro.
Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
Recent, Dumitru Dragomir susţinea că a stat de vorbă cu Rădoi şi că acesta a lăsat să se înţeleagă că a plecat de la actualul lider din cauza lui Mihai Rotaru, care intervenea peste deciziile tehnice luate de acesta.
„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: «Băi, copil frumos, ce e cu tine?». A zis: «Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc».
I-am răspuns: «Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară».
Eu am lucrat cu șefi din ăștia. Dacă ieșea rău, făceam în așa fel încât să șterg cu buretele. Mirel e un tip orgolios. E greu să găsească un loc unde să nu se bage nimeni peste el. Și cu Hagi e greu de lucrat”, a spus Dragomir.
Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat şi mai avea contract cu Craiova până la finalul acestui sezon.
- Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”
- Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: “Aşa e şi cu Mazilu”
- Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti
- Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: “Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras”
- Decizie importantă luată de FCSB, după numirea lui Mirel Rădoi. Veste excelentă pentru fani