"Aş juca exact la fel!" Reacţie incredibilă după ce echipa sa a fost umilită de Bayern, cu 6-1 - Antena Sport

Atalanta a fost desfiinţată pe teren propriu de Bayern Munchen. Bavarezii s-au impus cu 6-1 în Italia, iar Raffaele Palladino a surprins pe toată lumea la conferinţa de presă.

Antrenorul de 41 de ani a susţinut că nu ar schimba nimic dacă ar evolua din nou contra lui Bayern. Asta în contextul în care echipa din Bergamo a luat 6 goluri pe teren propriu de la Stanisic (12), Olise (22 și 64), Gnabry (25), Jackson (52) și Musiala (67).

Raffaele Palladino: “Aş juca exact la fel cu Bayern”

“În primul rând, îi felicit pe cei de la Bayern, pe Kompany și pe întreg clubul. A fost imposibil să joci cu ei. Dar cei mai buni în seara asta au fost fanii, care ne-au sprijinit necondiționat.

Eșecul ăsta vine ca o experiență pentru noi. Și aș juca exact la fel dacă ar fi s-o pot face din nou, pentru că asta trebuie să fie mentalitatea noastră dacă vrem să ajungem cât mai departe în competiții.

Repercursiuni? Nu, mereu ne-am ridicat de la pământ. Știm deja că sâmbătă vom lupta de la capăt, în ciuda forței lui Inter. Ținem capul sus. Am jucat cu o echipă puternică, cu Luis Diaz și Olise. Sunt jucători formidabili și destinați să ajungă până la capăt în competiție. Dar eu sunt mândru de jucătorii mei.