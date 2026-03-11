"Aş juca exact la fel!" Reacţie incredibilă după ce echipa sa a fost umilită de Bayern, cu 6-1 - Antena Sport

Atalanta a fost desfiinţată pe teren propriu de Bayern Munchen. Bavarezii s-au impus cu 6-1 în Italia, iar Raffaele Palladino a surprins pe toată lumea la conferinţa de presă.
Antrenorul de 41 de ani a susţinut că nu ar schimba nimic dacă ar evolua din nou contra lui Bayern. Asta în contextul în care echipa din Bergamo a luat 6 goluri pe teren propriu de la Stanisic (12), Olise (22 și 64), Gnabry (25), Jackson (52) și Musiala (67).
Raffaele Palladino: “Aş juca exact la fel cu Bayern”
“În primul rând, îi felicit pe cei de la Bayern, pe Kompany și pe întreg clubul. A fost imposibil să joci cu ei. Dar cei mai buni în seara asta au fost fanii, care ne-au sprijinit necondiționat.
Eșecul ăsta vine ca o experiență pentru noi. Și aș juca exact la fel dacă ar fi s-o pot face din nou, pentru că asta trebuie să fie mentalitatea noastră dacă vrem să ajungem cât mai departe în competiții.
Repercursiuni? Nu, mereu ne-am ridicat de la pământ. Știm deja că sâmbătă vom lupta de la capăt, în ciuda forței lui Inter. Ținem capul sus. Am jucat cu o echipă puternică, cu Luis Diaz și Olise. Sunt jucători formidabili și destinați să ajungă până la capăt în competiție. Dar eu sunt mândru de jucătorii mei.
Ne așteptam să fie un meci dificil având în vedere diferența de valoare. Acceptăm ce calitate și forță au. Am ajuns aici pentru că am avut mentalitatea de astăzi și înainte. Ăsta e ADN-ul nostru și nu îl vom schimba. Nu o să începem să facem marcaj zonal. Asta e mentalitatea mea și acceptăm rezultatul. Fie câștigăm, fie învățăm”, a declarat Palladino.
