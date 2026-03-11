"Am vrut să-l ajut". Antrenorul lui Tottenham şi-a explicat decizia de a schimba portarul după doar 17 minute - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham, Igor Tudor, a oferit prima reacţie după eşecul categoric cu Atletico Madrid, scor 2-5, din manşa tur a optimilor Champions League. Acesta şi-a explicat decizia de a-l schimba pe portarul Antonin Kinsky după doar 17 minute.

Goalkeeper-ul lui Spurs a primit trei goluri de la Atletico Madrid înainte să fie schimbat. El a gafat uluitor la două dintre reuşitele madrilenilor.

Antrenorul lui Tottenham şi-a explicat decizia de a schimba portarul după doar 17 minute

Kinsky a gafat la reuşita lui Marcos Llorente din minutul 6, atunci când a alunecat în propriul careu. Ulterior, el a ratat pasa către un coechipier în minutul 16, Julian Alvarez reuşind să marcheze.

La un minut distanţă după această gafă, Igor Tudor a decis să-l scoată de pe teren, fiind introdus în locul său Guglielmo Vicario. Kinsky se afla la debutul în Champions League pentru Tottenham.

Igor Tudor a explicat faptul că şi-a dorit să-l ajute pe Antonin Kinsky, acesta fiind motivul pentru care l-a înlocuit după gafele uriaşe comise. Antrenorul a recunoscut că a fost pentru prima dată în cariera sa când a schimbat portarul în timpul meciului.