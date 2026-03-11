"Am vrut să-l ajut". Antrenorul lui Tottenham şi-a explicat decizia de a schimba portarul după doar 17 minute - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham, Igor Tudor, a oferit prima reacţie după eşecul categoric cu Atletico Madrid, scor 2-5, din manşa tur a optimilor Champions League. Acesta şi-a explicat decizia de a-l schimba pe portarul Antonin Kinsky după doar 17 minute.
Goalkeeper-ul lui Spurs a primit trei goluri de la Atletico Madrid înainte să fie schimbat. El a gafat uluitor la două dintre reuşitele madrilenilor.
Antrenorul lui Tottenham şi-a explicat decizia de a schimba portarul după doar 17 minute
Kinsky a gafat la reuşita lui Marcos Llorente din minutul 6, atunci când a alunecat în propriul careu. Ulterior, el a ratat pasa către un coechipier în minutul 16, Julian Alvarez reuşind să marcheze.
La un minut distanţă după această gafă, Igor Tudor a decis să-l scoată de pe teren, fiind introdus în locul său Guglielmo Vicario. Kinsky se afla la debutul în Champions League pentru Tottenham.
Igor Tudor a explicat faptul că şi-a dorit să-l ajute pe Antonin Kinsky, acesta fiind motivul pentru care l-a înlocuit după gafele uriaşe comise. Antrenorul a recunoscut că a fost pentru prima dată în cariera sa când a schimbat portarul în timpul meciului.
“A fost decizia corectă să-l introducem pe Kinsky în joc. Este un portar important. Apoi, ce s-a întâmplat în continuare nu are nicio explicație. N-am mai făcut așa ceva în 15 ani de când antrenez. L-am schimbat pe Kinsky ca să-l ajut. E un moment prost, pentru că totul merge într-o direcție greșită pentru noi”, a declarat Igor Tudor.
Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată în meciul cu Atletico Madrid. Marcos Llorente, Antoine Griezmann (dublă), Robin Le Normand şi Julian Alvarez au marcat pentru madrileni, în timp ce pentru Tottenham au punctat Pedro Porro şi Dominik Solanke.
