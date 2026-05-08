Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG

Paris Saint Germain va juca pentru al doilea sezon consecutiv în finala UEFA Champions League, iar parizienii vor încerca să apere la Budapesta titlul cucerit anul trecut în fața Interului.
În ultimul act, care va avea loc pe Pușkaș Arena, campioana din Hexagon va da peste Arsenal, una dintre cele mai în formă echipe la nivel mondial.
Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru angajații PSG-ului
La fel ca în sezonul trecut, Nasser Al-Khelaifi este gata să ducă o întreagă delegație a PSG-ului la finala UEFA Champions League. Prezentă pentru al doilea an consecutiv în ultimul act al competiției, formația antrenată de Luis Enrique va încerca să o învingă pe Arsenal.
Jocul care va avea loc la Budapesta va fi unul istoric pentru gruparea pariziană, care ar putea egala o performanță stabilită de Real Madrid. Pentru acest meci, președintele clubului a decis să repete rețeta de anul trecut, când a luat toți oamenii din cadrul echipei la finală.
Aproximativ 500 de oameni vor călători din partea clubului francez în capitala Ungariei, acolo unde vor susține PSG către al doilea triumf din Liga Campionilor.
❤️💙✈️ Paris Saint-Germain decide to provide free travel and tickets for staff members to attend Champions League final in Budapest.
Last year, 500 club employees went to the final in Munich with same club-gift formula; they were also included in players’ collective bonus pool. pic.twitter.com/gYinTAKDMw
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
