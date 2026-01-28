Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi marchează golul calificării la ultima fază cu Real. Lista echipelor calificate - Antena Sport

Seara de miercuri a marcat finalul grupei XXL din UEFA Champions League. Interul lui Cristi Chivu a ratat dramatic prezența în primele opt, italienii având nevoie și de alte rezulatate, în afara victoriei de la Dortmund.

Paris Saint Germain, câștigătoarea ediției trecute, a ratat șansa de a se califica direct în faza optimilor, după ce a remizat pe teren propriu cu Newcastle United. Real Madrid a pierdut și ea dramatic șansa de a juca direct în optimi.

Lista completă a echipelor calificate în optimi

Arsenal

Bayern Munchen

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisabona

Manchester City

În play-off-ul pentru calificarea în faza optimilor vom avea nume mari. Real Madrid, PSG, Inter, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt și Benfica vor juca în play-off.

Rezultatele serii din ultima etapă de Champions League

FINAL Pafos – Slavia Praga 4-1 (Dragomir 17, Bruno 53, Anderson Silva 84, 87 / Chaloupek 44) – Vezi AICI golul marcat de român

Pafos – Slavia Praga FINAL Ajax – Olympiacos 1-2 (Dolberg 69 / Martins 52, Hezze 79)

Ajax – Olympiacos FINAL Arsenal – Kairat Almaty 3-2 (Gyokeres 2, Havertz 16, Martinelli 38 / Jorginho 7, Ricardinho 90+3)

Arsenal – Kairat Almaty FINAL Athletic Bilbao – Sporting 2-3 (Sancet 3, Guruzeta 29 / Diomande 12, Trincao 63, Santos)

Athletic Bilbao – Sporting FINAL Atletico Madrid – Bodo/Glimt 1-2 (Sorloth 15 / Sjovold 35, Hogh 59)

Atletico Madrid – Bodo/Glimt FINAL Barcelona – Copenhaga 4-1 (Lewandowski 48, Yamal 60, Raphinha 69, Rashford 85 / Dadason 4)

Barcelona – Copenhaga FINAL Benfica – Real Madrid 4-2 (Schjelderup 37, 54, Pavlidis 45+5, Trubin 90+8 / Mbappe 30, 58)

Benfica – Real Madrid FINAL Club Brugge – Olympique Marseille 3-0 (Diakhon 4, Vermant 11, Stankovic 79)

Club Brugge – Olympique Marseille FINAL Borussia Dortmund – Inter 0-2 (Dimarc0 81, Diouf 90+4)

Borussia Dortmund – Inter FINAL Eintracht Frankfurt – Tottenham 0-2 (Kolo Muani 47, Solanke 77)

Eintracht Frankfurt – Tottenham FINAL Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0 (Tillman 12, 35, Grimald0 57)

Bayer Leverkusen – Villarreal FINAL Liverpool – Qarabag 6-0 (Mac Allister 15, 61, Wirtz 21, Salah 50, Ekitike 57, Chiesa 90)

Liverpool – Qarabag FINAL Manchester City – Galatasaray 2-0 (Haaland 10, Cherki 29)

Manchester City – Galatasaray FINAL AS Monaco – Juventus 0-0

AS Monaco – Juventus FINAL Napoli – Chelsea 2-3 (Vergara 33, Hojlund 43 / Fernandez 19, Joao Pedro 61, 82)

Napoli – Chelsea FINAL PSG – Newcastle 1-1 (Vitinha 8 / Willock 45+2)

PSG – Newcastle FINAL PSV Eindhoven – Bayern Munchen 1-2 (Saibari 78 / Musiala 58, Kane 84)

PSV Eindhoven – Bayern Munchen FINAL Royale Union Saint-Gilloise – Atalanta 1-0 (Khalaili 70)

Faza grupei din UCL ajunge la final în această seară, iar fanii fotbalului vor avea parte de un spectacol total, 18 meciuri disputându-se simultan. Lupte pentru calificarea directă în optimi sau simpla calificare se vor da, iar fiecare rezultat îl poate influența pe altul.

Spre exemplu, Napoli se află pe locul 25, primul de sub linia formațiilor care se califică în fazele eliminatorii, iar pe italieni îi așteaptă un duel extrem de dificil cu Chelsea. Londonezii au și ei pentru ce să lupte, pentru că vor vrea să rămână în Top 8, astfel încât să scape de barajul pentru optimi.