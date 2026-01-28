Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi marchează golul calificării la ultima fază cu Real. Lista echipelor calificate - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 23:57

Logo-ul Champions League, pe un panou / Profimedia

Seara de miercuri a marcat finalul grupei XXL din UEFA Champions League. Interul lui Cristi Chivu a ratat dramatic prezența în primele opt, italienii având nevoie și de alte rezulatate, în afara victoriei de la Dortmund.

Paris Saint Germain, câștigătoarea ediției trecute, a ratat șansa de a se califica direct în faza optimilor, după ce a remizat pe teren propriu cu Newcastle United. Real Madrid a pierdut și ea dramatic șansa de a juca direct în optimi.

Lista completă a echipelor calificate în optimi

  • Arsenal
  • Bayern Munchen
  • Liverpool
  • Tottenham Hotspur
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisabona
  • Manchester City

În play-off-ul pentru calificarea în faza optimilor vom avea nume mari. Real Madrid, PSG, Inter, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt și Benfica vor juca în play-off.

Rezultatele serii din ultima etapă de Champions League

  • FINAL Pafos – Slavia Praga 4-1 (Dragomir 17, Bruno 53, Anderson Silva 84, 87 / Chaloupek 44) – Vezi AICI golul marcat de român
  • FINAL Ajax – Olympiacos 1-2 (Dolberg 69 / Martins 52, Hezze 79)
  • FINAL Arsenal – Kairat Almaty 3-2 (Gyokeres 2, Havertz 16, Martinelli 38 / Jorginho 7, Ricardinho 90+3)
  • FINAL Athletic Bilbao – Sporting 2-3 (Sancet 3, Guruzeta 29 / Diomande 12, Trincao 63, Santos)
  • FINAL Atletico Madrid – Bodo/Glimt 1-2 (Sorloth 15 / Sjovold 35, Hogh 59)
  • FINAL Barcelona – Copenhaga 4-1 (Lewandowski 48, Yamal 60, Raphinha 69, Rashford 85 / Dadason 4)
  • FINAL Benfica – Real Madrid 4-2 (Schjelderup 37, 54, Pavlidis 45+5, Trubin 90+8 / Mbappe 30, 58)
  • FINAL Club Brugge – Olympique Marseille 3-0 (Diakhon 4, Vermant 11, Stankovic 79)
  • FINAL Borussia Dortmund – Inter 0-2 (Dimarc0 81, Diouf 90+4)
  • FINAL Eintracht Frankfurt – Tottenham 0-2 (Kolo Muani 47, Solanke 77)
  • FINAL Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0 (Tillman 12, 35, Grimald0 57)
  • FINAL Liverpool – Qarabag 6-0 (Mac Allister 15, 61, Wirtz 21, Salah 50, Ekitike 57, Chiesa 90)
  • FINAL Manchester City – Galatasaray 2-0 (Haaland 10, Cherki 29)
  • FINAL AS Monaco – Juventus 0-0
  • FINAL Napoli – Chelsea 2-3 (Vergara 33, Hojlund 43 / Fernandez 19, Joao Pedro 61, 82)
  • FINAL PSG – Newcastle 1-1 (Vitinha 8 / Willock 45+2)
  • FINAL PSV Eindhoven – Bayern Munchen 1-2 (Saibari 78 / Musiala 58, Kane 84)
  • FINAL Royale Union Saint-Gilloise – Atalanta 1-0 (Khalaili 70)

Faza grupei din UCL ajunge la final în această seară, iar fanii fotbalului vor avea parte de un spectacol total, 18 meciuri disputându-se simultan. Lupte pentru calificarea directă în optimi sau simpla calificare se vor da, iar fiecare rezultat îl poate influența pe altul.

Spre exemplu, Napoli se află pe locul 25, primul de sub linia formațiilor care se califică în fazele eliminatorii, iar pe italieni îi așteaptă un duel extrem de dificil cu Chelsea. Londonezii au și ei pentru ce să lupte, pentru că vor vrea să rămână în Top 8, astfel încât să scape de barajul pentru optimi.

Barcelona, Man. City, Inter sau Juventus sunt alte echipe de top care vor să ajungă între primele opt, dar misiunea lor e din ce în ce mai dificilă pe măsură ce golaverajul lor e mai slab. Diferența dintre goluri marcate și primite va fi decisivă în acest format, iar asta s-a văzut și anul trecut.

Printre meciurile interesante ale serii se numără meciul dintre Benfica și Real Madrid, respectiv revederea lui Mourinho cu fosta sa echipă, Borussia Dortmund – Inter, PSV – Bayern sau PSG – Newcastle.

Programul ultimei etape din UCL

  • Ajax – Olympiacos
  • Arsenal – Kairat Almaty
  • Athletic Bilbao – Sporting
  • Atletico Madrid – Bodo/Glimt
  • Barcelona – Copenhaga
  • Benfica – Real Madrid
  • Club Brugge – Olympique Marseille
  • Borussia Dortmund – Inter
  • Eintracht Frankfurt – Tottenham
  • Bayer Leverkusen – Villarreal
  • Liverpool – Qarabag
  • Manchester City – Galatasaray
  • AS Monaco – Juventus
  • Napoli – Chelsea
  • Pafos – Slavia Praga
  • PSG – Newcastle
  • PSV Eindhoven – Bayern Munchen
  • Royale Union Saint-Gilloise – Atalanta

Clasamentul UCL înainte de ultima etapă

  • 1. Arsenal – 21 pct.
  • 2. Bayern – 18 pct.
  • 3. Real Madrid – 15 pct.
  • 4. Liverpool – 15 pct.
  • 5. Tottenham – 14 pct.
  • 6. Paris Saint-Germain – 13 pct.
  • 7. Newcastle – 13 pct.
  • 8. Chelsea – 13 pct.
  • 9. Barcelona – 13 pct.
  • 10. Sporting – 13 pct.
  • 11. Manchester City – 13 pct.
  • 12. Atletico Madrid – 13 pct.
  • 13. Atalanta – 13 pct.
  • 14. Inter – 12 pct.
  • 15. Juventus – 12 pct.
  • 16. Borussia Dortmund – 11 pct.
  • 17. Galatasaray – 10 pct.
  • 18. Qarabag – 10 pct.
  • 19. Olympique Marseille – 9 pct.
  • 20. Bayer Leverkusen – 9 pct.
  • 21. AS Monaco – 9 pct.
  • 22. PSV Eindhoven – 8 pct.
  • 23. Athletic Bilbao – 8 pct.
  • 24. Olympiacos – 8 pct.
  • 25. Napoli – 8 pct.
  • 26. Copenhaga – 8 pct.
  • 27. Club Brugge – 7 pct.
  • 28. Bodo/Glimt – 6 pct.
  • 29. Benfica – 6 pct.
  • 30. Pafos – 6 pct.
  • 31. Royale Union Saint-Gilloise 6 pct.
  • 32. Ajax – 6 pct.
  • 33. Eintracht Frankfurt – 4 pct.
  • 34. Slavia Praga – 3 pct.
  • 35. Villarreal – 1 pct.
  • 36. Kairat Almaty – 1 pct.
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
