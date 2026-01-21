Recordul impresionant stabilit de Arsenal, după ce a învins fără emoţii Interul lui Cristi Chivu în Champions League - Antena Sport

Arsenal a stabilit un record, după victoria cu Inter, scor 3-1, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au fost în formă maximă în duelul cu echipa lui Cristi Chivu.
Gabriel Jesus, cu o “dublă” (10′, 31′), şi Viktor Gyokeres (84′) au marcat golurile victoriei lui Arsenal pe Giuseppe Meazza. Englezii au obţinut a şaptea victorie la rând în grupa de Champions League.
Recordul lui Arsenal, după victoria cu Inter din Champions League
A fost pentru prima dată în istoria celor de la Arsenal când obţin al şaptelea succes la rând într-o competiţie europeană. “Tunarii” au avut un parcurs perfect în grupă, învingându-le pe rând pe Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praga, Bayern, Brugge şi Inter.
7 – Arsenal have won seven successive UEFA Champions League games for the first time in their history; only Manchester City (10 in March 2024) have enjoyed a longer winning run in the competition among English sides. Heaven. pic.twitter.com/s83bCGa3b8
— OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2026
Dintre echipele din Premier League, doar Manchester City a avut o serie mai bună decât cea avută de Arsenal în acest sezon. În 2024, trupa lui Pep Guardiola ajungea la zece victorii la rând în Champions League, fiind eliminată ulterior de Real Madrid în sferturile competiţiei.
Graţie victoriei cu Inter, Arsenal a ajuns la 21 de puncte şi şi-a asigurat prezenţa în optimile Champions League. În ultimul meci din grupă, “tunarii” se vor duela cu Kairat Almaty, pe teren propriu.
De cealaltă parte, echipa lui Cristi Chivu “tremură” pentru calificarea directă în optimile Champions League. În ultima etapă, Inter se va duela cu Borussia Dortmund, iar un succes ar putea să nu fie suficient pentru evitarea play-off-ului.
