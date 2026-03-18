Zlatan Ibrahimovic a semnat. Destinaţie surpriză

Zlatan Ibrahimovic semnează un nou contract, după retragerea din fotbal. El a acceptat propunerea postului american FOX Sports, unde va fi analist al Campionatului Mondial din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cupa Mondială din 2026 este pe cale să fie Zlatanizată”, a anunțat FOX Sports, prin intermediul unui comunicat oficial.

„Campionatul Mondial din 2026 va fi cel mai grozav din toată istoria! Sunt entuziasmat să vă anunț că mă alătur FOX Sports în Statele Unite ale Americii în această vară cu ocazia turneului final. Cu plăcere, America!”, a fost mesajul lui Zlatan Ibrahimovic despre noul rol.

Primul meci pe care Zlatan îl va analiza la Campionatului Mondial, va fi pe 11 iunie, între Mexic și Africa de Sud.

Zlatan Ibrahimovic și-a încheiat cariera de fotbalist în vara lui 2023, de la AC Milan.