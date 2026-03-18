Zlatan Ibrahimovic a semnat. Destinaţie surpriză

Zlatan Ibrahimovic semnează un nou contract, după retragerea din fotbal. El a acceptat propunerea postului american FOX Sports, unde va fi analist al Campionatului Mondial din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
„Cupa Mondială din 2026 este pe cale să fie Zlatanizată”, a anunțat FOX Sports, prin intermediul unui comunicat oficial.
„Campionatul Mondial din 2026 va fi cel mai grozav din toată istoria! Sunt entuziasmat să vă anunț că mă alătur FOX Sports în Statele Unite ale Americii în această vară cu ocazia turneului final. Cu plăcere, America!”, a fost mesajul lui Zlatan Ibrahimovic despre noul rol.
Primul meci pe care Zlatan îl va analiza la Campionatului Mondial, va fi pe 11 iunie, între Mexic și Africa de Sud.
Zlatan Ibrahimovic și-a încheiat cariera de fotbalist în vara lui 2023, de la AC Milan.
- Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
- Ţara care s-a oferit oficial să găzduiască meciurile Iranului de la World Cup 2026
- “Ar fi o rușine!”. Un jucător turc nu concepe să piardă cu România barajul de Mondial: “Am demonstrat la EURO”
- Iranul vrea să mute meciurile de la Campionatul Mondial. FIFA refuză
- Ce lovitură pentru naţionala lui Mircea Lucescu! Jucătorul care ratează Turcia – România