Robert Lewandowski, două goluri în cinci minute în Barcelona – Newcastle. Recordul uriaș stabilit

Robert Lewandowski (37 de ani) a reușit să marcheze două goluri într-un interval de doar cinci minute în duelul dintre Barcelona și Newcastle. Catalanii au făcut spectacol în returul optimilor de Champions League.

Robert Lewandowski, titularizat de Hansi Flick în duelul de pe Camp Nou, a avut o nouă prestație magică pentru Barcelona în cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa.

Robert Lewandowski, două goluri în cinci minute în Barcelona – Newcastle

La 37 de ani, Robert Lewandowski a devenit cel mai în vârstă marcator în fazele eliminatorii din Champions League. De asemenea, el a devenit jucătorul care a marcat împotriva celor mai multe echipe, 41.

At 37 years and 209 days, Robert Lewandowski is the oldest ever scorer in the UEFA Champions League knockout stage 👏

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026

Robert Lewandowski a punctat pentru prima dată în minutul 56. Atacantul a marcat cu o lovitură de cap, după cornerul executat perfect de Raphinha.