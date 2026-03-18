Home | Fotbal | Liga Campionilor | Robert Lewandowski, două goluri în cinci minute în Barcelona – Newcastle. Recordul uriaș stabilit

Robert Lewandowski, două goluri în cinci minute în Barcelona – Newcastle. Recordul uriaș stabilit

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 21:29

Comentarii
Robert Lewandowski, la Barcelona/ Profimedia

Robert Lewandowski (37 de ani) a reușit să marcheze două goluri într-un interval de doar cinci minute în duelul dintre Barcelona și Newcastle. Catalanii au făcut spectacol în returul optimilor de Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robert Lewandowski, titularizat de Hansi Flick în duelul de pe Camp Nou, a avut o nouă prestație magică pentru Barcelona în cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa.

La 37 de ani, Robert Lewandowski a devenit cel mai în vârstă marcator în fazele eliminatorii din Champions League. De asemenea, el a devenit jucătorul care a marcat împotriva celor mai multe echipe, 41.

Robert Lewandowski a punctat pentru prima dată în minutul 56. Atacantul a marcat cu o lovitură de cap, după cornerul executat perfect de Raphinha.

Reclamă
Reclamă

La cinci minute distanță, vârful polonez și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj. Lewandowski a marcat cu un șut din marginea careului, după o fază de excepție făcută de Lamine Yamal, la mijlocul terenului.

În prima repriză, scorul a fost de 3-2 pentru Barcelona. Raphinha, Bernal și Lamine Yamal au punctat pentru catalani, în timp ce pentru Newcastle, Anthony Elanga a reușit să marcheze o „dublă”.

Reclamă

În repriza secundă, catalanii lui Hansi Flick s-au dezlănțuit. Pe lângă cele două goluri marcate de Robert Lewandowski, și Fermin Lopez a marcat, din pasa aceluiași Raphinha, în minutul 51.

Cu cele două goluri marcate în poarta lui Newcastle, Robert Lewandowski a ajuns la 109 reușite în Champions League și la 23, din 36 de meciuri bifate pentru Barcelona. Atacantul polonez ocupă locul trei în topul celor mai buni marcatori din competiția europeană, după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

De asemenea, Robert Lewandowski a ajuns la 38 de goluri marcate în fazele eliminatorii din Champions League, fiind de asemenea pe locul trei și la acest capitol, după Ronaldo (67 de goluri) și Messi (49 de goluri).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
21:26

21:03

20:35

20:28

20:26

20:22

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
