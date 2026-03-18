Lamine Yamal a marcat cu Newcastle şi a doborât recordul lui Kylian Mbappe!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 21:26

Lamine Yamal / Profimedia Images

Lamine Yamal (18 ani) a marcat golul 3 al Barcelonei în meciul retur cu Newcastle. Yamal a transformat un penalty în minutul 45+7. Tânărul jucător spaniol a devenit fotbalistul cel mai tânăr care reuşeşte 10 goluri în UEFA Champions League, doborând recordul lui Kylian Mbappe.

Yamal a ajuns la 10 goluri în Champions League la 18 ani şi 248 de zile. Mbappe a obţinut această performanţă atunci când avea 18 ani şi 350 de zile. Recordul lui Mbappe, stabilit în 2017, a rezistat 9 ani.

După golul din penalty al lui Yamal, reuşitele au început să curgă pentru Barcelona. Catalanii au mai punctat de 4 ori, prin Fermin Lopez (min. 51), Lewandowski (min. 56 şi 61) şi Raphinha (min. 73). Raphinha a reuşit “dubla”, după ce marcase şi în minutul 6. Bernal (min. 18) mai marcaseră pentru catalani în returul cu Newcastle. Newcastle a punctat pe tabelă prin “dubla” lui Elanga, care a marcat în minutele 15 şi 28.

Lamine Yamal este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 200 de milioane de euro. În acest sezon, tânărul star spaniol a marcat 5 goluri şi a reuşit 4 assist-uri în Liga Campionilor. În campionat a marcat 14 goluri şi a oferit 9 assist-uri în 24 de meciuri.

