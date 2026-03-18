Lamine Yamal a marcat cu Newcastle şi a doborât recordul lui Kylian Mbappe!

Lamine Yamal (18 ani) a marcat golul 3 al Barcelonei în meciul retur cu Newcastle. Yamal a transformat un penalty în minutul 45+7. Tânărul jucător spaniol a devenit fotbalistul cel mai tânăr care reuşeşte 10 goluri în UEFA Champions League, doborând recordul lui Kylian Mbappe.

Yamal a ajuns la 10 goluri în Champions League la 18 ani şi 248 de zile. Mbappe a obţinut această performanţă atunci când avea 18 ani şi 350 de zile. Recordul lui Mbappe, stabilit în 2017, a rezistat 9 ani.

După golul din penalty al lui Yamal, reuşitele au început să curgă pentru Barcelona. Catalanii au mai punctat de 4 ori, prin Fermin Lopez (min. 51), Lewandowski (min. 56 şi 61) şi Raphinha (min. 73). Raphinha a reuşit “dubla”, după ce marcase şi în minutul 6. Bernal (min. 18) mai marcaseră pentru catalani în returul cu Newcastle. Newcastle a punctat pe tabelă prin “dubla” lui Elanga, care a marcat în minutele 15 şi 28.

Lamine Yamal este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 200 de milioane de euro. În acest sezon, tânărul star spaniol a marcat 5 goluri şi a reuşit 4 assist-uri în Liga Campionilor. În campionat a marcat 14 goluri şi a oferit 9 assist-uri în 24 de meciuri.

1 – Aged 18 years and 248 days, Lamine Yamal has become the youngest player to score 10 goals in UEFA Champions League history, surpassing Kylian Mbappé’s previous record set in 2017 (18 years, 350 days). Treasure. pic.twitter.com/Lbz6BgJHis

