UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 17:44

Logo-ul Champions League, pe un panou / Profimedia

Forul european al fotbalului (UEFA) a respins cererea cluburilor engleze de a creşte numărul jucătorilor din loturile pentru Liga Campionilor la 28 din sezonul viitor, după respingerea acestei propuneri de către echipele din Spania, potrivit The Guardian.

Mărirea loturilor a fost una dintre problemele discutate la întrunirea, de luna trecută, a Comisiei pentru competiţii din cadrul UEFA, fără ca propunerea să fie avansată pentru următoarea dată la care se va reuni Comitetul Executiv al UEFA, şi anume înaintea finalei Europa League, din 20 mai, de la Istanbul.

Reglementările pentru următorul sezon de Liga Campionilor au fost aprobate de Comisia de competiţii a UEFA fără vreo schimbare în ceea ce priveşte numărul jucătorilor din lot, respectiv 25, dar acest subiect ar putea fi reluat în discuţie înaintea sezonului 2027-2028, primul din cadrul următorului ciclu de patru ani privind drepturile TV la nivelul forului european.

Actualele reglementări privind numărul de jucători din lot au fost introduse în urmă cu circa 20 de ani, iar mai multe cluburi din Premier League au militat pentru un număr mai mare de jucători pentru a reflecta expansiunea competiţiei şi pentru a oferi o garanţie competiţională în ceea ce priveşte accidentările şi epuizarea în timpul sezonului.

Comisia de competiţii a UEFA nu a reuşit să ajungă la un consens în cadrul întâlnirii, iar reprezentanţii spanioli, de la cluburile Atletico Madrid, Sevilla şi Real Sociedad, în special, au respins această propunere pe fondul unor îngrijorări asupra faptului că echipele din Premier League ar putea să îşi folosească puterea financiară să construiască loturi şi mai puternice.

Există, de asemenea, un curent în Europa că echipele din Premier League au un avantaj în faza ligii cu principiul cunoscut drept protecţie de ţară, ceea ce înseamnă că nu riscă să joace una împotriva alteia, însă acest lucru le conferă un traseu mai uşor în fazele eliminatorii.

Toate cele şase cluburi din Premier League au ajuns în optimi în acest sezon, însă doar Arsenal şi Liverpool au reuşit să acceadă în sferturile de finală ale competiţiei.

După introducerea de către UEFA a fazei ligii cu 36 de echipe, în sezonul trecut, toate cluburile din Liga Campionilor joacă cel puţin două meciuri suplimentare, în timp ce acele cluburi care nu reuşesc să termine în primele opt au încă două meciuri suplimentare în play-off-ul din ianuarie pentru stabilirea optimilor de finală.

