Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul - Antena Sport

Seara de miercuri marchează finalul fazei grupei XXL din UEFA Champions League, iar toate cele 36 de echipe implicate vor juca de la aceeași oră, 22:00, ținând cont că orice meci poate influența alte partide. Cluburile antrenate în cea mai tare competiție europeană intercluburi luptă au diverse obiective înainte de ultima etapă, precum accederea în Top 8 sau în Top 24.

Antena Sport acoperă de la ora 22:00 toate partidele care se dispută în Liga Campionilor, de la Ajax – Olympiacos până la Royale Union Saint-Gilloise – Atalanta.

Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00)

Faza grupei din UCL ajunge la final în această seară, iar fanii fotbalului vor avea parte de un spectacol total, 18 meciuri disputându-se simultan. Lupte pentru calificarea directă în optimi sau simpla calificare se vor da, iar fiecare rezultat îl poate influența pe altul.

Spre exemplu, Napoli se află pe locul 25, primul de sub linia formațiilor care se califică în fazele eliminatorii, iar pe italieni îi așteaptă un duel extrem de dificil cu Chelsea. Londonezii au și ei pentru ce să lupte, pentru că vor vrea să rămână în Top 8, astfel încât să scape de barajul pentru optimi.

Barcelona, Man. City, Inter sau Juventus sunt alte echipe de top care vor să ajungă între primele opt, dar misiunea lor e din ce în ce mai dificilă pe măsură ce golaverajul lor e mai slab. Diferența dintre goluri marcate și primite va fi decisivă în acest format, iar asta s-a văzut și anul trecut.