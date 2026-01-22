Un nume imens din Europa "tremură" pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul - Antena Sport

Zilele de marți și miercuri din această săptămână a fost marcate de meciurile din etapa cu numărul șapte de Champions League, iar în acest moment fiecare echipă mai are un singur meci de disputat în faza grupei. Cea mai galonată echipă care nu știe sigur dacă va ajunge nici măcar în barajul pentru optimile de finală este Napoli, aflată în afara Top 24 în ierarhia UCL.

Napoli ocupă locul 25 în clasamentul Ligii Campionilor, chiar primul de sub zona care asigură accesul în fazele eliminatorii ale competiției. În cea mai recentă etapă, formația lui Antonio Conte a remizat cu FC Copenhaga și a pierdut două puncte importante, în contextul în care cu o rundă în urmă a fost învinsă de Benfica.

Napoli, duel decisiv cu Chelsea în ultima etapă

În acest moment, trupa din Serie A are opt puncte în clasamentul UCL, fiind la egalitate cu alte trei echipe care se află în Top 24, dare care sunt departajate peste italieni fie de golaveraj, fie de numărul de goluri înscrise. PSV, Athletic Bilabo și Olympiacos sunt echipele care sunt peste Napoli în clasament.

Din punct de vedere matematic, Napoli are în continuare șanse destul de mari să se califice în fazele eliminatorii UCL, specialiștii de la Football Meets Data oferindu-i un procent de 56% în ceea ce privește posibilitatea de a se califica. Totuși, situația nu e chiar “roz”, pentru că italienii au un meci extrem de dificil în ultima etapă.

