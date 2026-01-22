Un nume imens din Europa "tremură" pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul - Antena Sport

Închide meniul
Un nume imens din Europa "tremură" pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul

Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 9:09

Un nume imens din Europa tremură pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul

David Neres, în tricoul lui Napoli / Profimedia

Zilele de marți și miercuri din această săptămână a fost marcate de meciurile din etapa cu numărul șapte de Champions League, iar în acest moment fiecare echipă mai are un singur meci de disputat în faza grupei. Cea mai galonată echipă care nu știe sigur dacă va ajunge nici măcar în barajul pentru optimile de finală este Napoli, aflată în afara Top 24 în ierarhia UCL.

Napoli ocupă locul 25 în clasamentul Ligii Campionilor, chiar primul de sub zona care asigură accesul în fazele eliminatorii ale competiției. În cea mai recentă etapă, formația lui Antonio Conte a remizat cu FC Copenhaga și a pierdut două puncte importante, în contextul în care cu o rundă în urmă a fost învinsă de Benfica.

Napoli, duel decisiv cu Chelsea în ultima etapă

În acest moment, trupa din Serie A are opt puncte în clasamentul UCL, fiind la egalitate cu alte trei echipe care se află în Top 24, dare care sunt departajate peste italieni fie de golaveraj, fie de numărul de goluri înscrise. PSV, Athletic Bilabo și Olympiacos sunt echipele care sunt peste Napoli în clasament.

Din punct de vedere matematic, Napoli are în continuare șanse destul de mari să se califice în fazele eliminatorii UCL, specialiștii de la Football Meets Data oferindu-i un procent de 56% în ceea ce privește posibilitatea de a se califica. Totuși, situația nu e chiar “roz”, pentru că italienii au un meci extrem de dificil în ultima etapă.

Formația de lângă Vezuviu o va întâlni pe Chelsea, care are și ea o miză importantă. Londonezii sunt pe locul 8 și se vor lupta să se califice direct în optimile Champions League și a scăpa de baraj.

În cele șapte etape disputate până acum în UCL, Napoli a câștigat cu Sporting și contra lui Qarabag, a remizat cu FC Copenhaga și Eintracht Frankfurt, iar eșecurile au fost suferite contra celor de la Manchester City, PSV și Benfica.

Cum arată clasamentul UCL

  1. Arsenal
  2. Bayern Munchen
  3. Real Madrid
  4. Liverpool
  5. Tottenham
  6. PSG
  7. Newcastle
  8. Chelsea
  9. Barca
  10. Sporting
  11. Manchester City
  12. Atletico Madrid
  13. Atalanta
  14. Inter
  15. Juventus
  16. Borussia Dortmund
  17. Galatasaray
  18. Qarabag
  19. Olympique Marseille
  20. Bayer Leverkusen
  21. AS Monaco
  22. PSV
  23. Athletic Bilbao
  24. Olympiacos
  25. Napoli
  26. Copenhagen
  27. Witches
  28. Bodo/Glimt
  29. Benfica
  30. Pafos
  31. Union Saint-Gilloise
  32. Ajax
  33. Eintracht Frankfurt
  34. Slavia Praga
  35. Vilarreal
  36. Kairat Almaty
