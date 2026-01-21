Vinicius, anunţ despre viitorul lui la Real Madrid, după ce a fost huiduit de fani: "Sunt şi eu om" - Antena Sport

Vinicius a dat cărţile pe faţă, după ce a fost huiduit de fanii lui Real Madrid. Starul brazilian a recunoscut că este afectat de acest lucru, asigurându-i pe suporteri că dă totul pentru clubul de pe Bernabeu.

Vinicius a marcat un gol în duelul câştigat de Real Madrid cu AS Monaco, scor 6-1, în etapa a şaptea a grupei de Champions League. După acest meci, brazilianul a recunoscut că reacţia fanilor îl deranjează, în ciuda faptului că încearcă să presteze un joc cât mai bun pentru “galactici”.

Vinicius a dat cărţile pe faţă, după ce fost huiduit de fanii lui Real Madrid

Vinicius a recunoscut că şi el este om şi este afectat de cele întâmplate la meciurile disputate pe teren propriu de Real Madrid. Fanii au început să aibă o atitudine ostilă faţă de starul brazilian după eşecul din finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, cu Barcelona.

Întrebat despre viitorul său la Real Madrid, Vinicius a oferit un răspuns ferm. El a subliniat că mai are un an de contract şi are încredere în Florentino Perez, astfel că nu se grăbeşte să-şi prelungească înţelegerea cu “galacticii”.

“Am intrat pe teren foarte concentraţi, am mutat balonul de pe o parte pe alta. În acest sens, pot avea mai multe atingeri de minge, e cel mai bun lucru pentru mine.