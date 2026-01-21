Vinicius, anunţ despre viitorul lui la Real Madrid, după ce a fost huiduit de fani: "Sunt şi eu om" - Antena Sport

Vinicius a dat cărţile pe faţă, după ce a fost huiduit de fanii lui Real Madrid. Starul brazilian a recunoscut că este afectat de acest lucru, asigurându-i pe suporteri că dă totul pentru clubul de pe Bernabeu.
Vinicius a marcat un gol în duelul câştigat de Real Madrid cu AS Monaco, scor 6-1, în etapa a şaptea a grupei de Champions League. După acest meci, brazilianul a recunoscut că reacţia fanilor îl deranjează, în ciuda faptului că încearcă să presteze un joc cât mai bun pentru “galactici”.
Vinicius a dat cărţile pe faţă, după ce fost huiduit de fanii lui Real Madrid
Vinicius a recunoscut că şi el este om şi este afectat de cele întâmplate la meciurile disputate pe teren propriu de Real Madrid. Fanii au început să aibă o atitudine ostilă faţă de starul brazilian după eşecul din finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, cu Barcelona.
Întrebat despre viitorul său la Real Madrid, Vinicius a oferit un răspuns ferm. El a subliniat că mai are un an de contract şi are încredere în Florentino Perez, astfel că nu se grăbeşte să-şi prelungească înţelegerea cu “galacticii”.
“Am intrat pe teren foarte concentraţi, am mutat balonul de pe o parte pe alta. În acest sens, pot avea mai multe atingeri de minge, e cel mai bun lucru pentru mine.
Ultimele zile au fost foarte complicate pentru mine din cauza huiduielilor. Mereu sunt în centrul tuturor lucrurilor şi nu vreau să fiu aşa din cauza a ceea ce se întâmplă în afara terenului, ci pentru ce am făcut pentru acest club.
Trebuie să fac asta în fiecare zi. Încerc să dau totlul pentru acest tricou şi pentru acest club care mi-a dat atât de multe. La meciurile de acasă, avem nevoie de suportul fanilor noştri, pentru ca totul să revină la normal. Vrem să câştigăm, asta îşi doresc şi ei. Dacă suntem uniţi, sezonul acesta va fi mai bun.
(N.r. Despre golul marcat) A fost un moment frumos. Am oferit multe pase decisive şi toţi mi-au spus că voi marca. Suntem o familie. Cu încredere coechipierilor mei şi cu cea mai bună variantă a noastră, vom câştiga multe în acest sezon.
Să joci pentru cel mai mare club din lume e foarte complicat, aşteptările sunt mari. Dar sunt şi eu om. Nu vreau să fiu fluierat acasă, unde mă simt foarte confortabil. În ultimele meciuri nu m-am simţit confortabil, pentru că de fiecare dată când fac ceva greşit, sunt huiduit. Ştiu ce potenţial am, ştiu unde pot merge. Sunt aici pentru a evolua şi pentru a lupta pentru acest club.
Nu voi fi mereu la cel mai bun nivel, dar mereu voi da totul. Dacă unora le lipseşte golul, încerc să le pasez. Dacă trebuie să mă apăr, atunci încerc să mă apăr.
Mai am un an de contract. Am încredere în preşedinte, el are în mine şi nu este nicio grabă”, a declarat Vinicius, după Real Madrid – AS Monaco 6-1, conform marca.com.
- Fabio Capello nu a menajat Interul lui Chivu după eşecul cu Arsenal
- Erling Haaland a răbufnit, după eşecul surprinzător al lui Manchester City din Champions League: “E jenant”
- Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza
- Recordul impresionant stabilit de Arsenal, după ce a învins fără emoţii Interul lui Cristi Chivu în Champions League
- “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva în Italia”. Cristi Chivu, reacţie categorică după ce Inter a fost învinsă de Arsenal