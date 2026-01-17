Închide meniul
Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia
Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia

Alex Masgras Publicat: 17 ianuarie 2026, 15:30

Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia

Vinicius, după Supercupa Spaniei / Profimedia

Real Madrid are mare nevoie de o victorie sâmbătă, în meciul de pe teren propriu cu Levante, din etapa cu numărul 20 din La Liga. Echipa de pe Bernabeu a avut o săptămână de coşmar.

La mai puţin de 24 de ore de la înfrângerea din finala Supercupei Europei cu Barcelona, Xabi Alonso a fost demis, iar în locul său a fost numit Alvaro Arbeloa. Acesta a avut parte de un debut de coşmar, după ce Real Madrid a suferit o adevărată umilinţă, fiind eliminată de Albacete, echipă de liga secundă, din Cupa Spaniei.

Fanii lui Real Madrid au huiduit autocarul echipei când a ajuns pe Bernabeu

Update 15:30: Scene incredibile pe Bernabeu. Vedetele lui Real Madrid sunt fluierate de către suporteri. Bellingham, Valverde şi Vinicius sunt jucătorii luaţi la ţintă de fani la fiecare atingere de balon. Întreaga echipă a fost însă huiduită în momentul în care jucătorii au ieşit la încălzire.

Eliminarea ruşinoasă din Cupa Spaniei i-a scos din sărite pe fani, iar mulţi dintre aceştia i-au cerut demisia lui Florentino Perez, la începutul partidei. Sunt şi foarte mulţi fani care înainte de start au fluturat batiste albe, în semn de protest faţă de conducere. Cu toate acestea, scandările fanilor par să nu îl deranjeze pe preşedintele lui Real Madrid.

Meciul cu Levante de pe teren propriu ar trebui să reprezinte un moment zero pentru Real Madrid, în condiţiile în care atmosfera de la echipă este departe de a fi una bună. Acest lucru s-a resimţit şi înaintea partidei de sâmbătă, când autocarul echipei a ajuns la stadion.

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Chiar dacă la Madrid plouă, fanii i-au aşteptat pe jucătorii lui Arbeloa, dar nu aşa cum au fost obişnuiţi. Imaginile surprinse de spanioli spun totul despre atmosfera delicată de la echipă, autocarul fiind întâmpinat de fluierături atunci când se ajunge pe Bernabeu.

După 19 etape, Real Madrid se află pe locul al doilea în campionat, cu 45 de puncte, la patru puncte în spatele liderului Barcelona. De partea cealaltă, Levante se află pe penultimul loc, cu 14 puncte.

