Vlad Dragomir, gol fabulos în Champions League! Reacţia englezilor după execuţia superbă: "A fost decis deja" - Antena Sport

Vlad Dragomir a deschis scorul în minutul 17 al meciului dintre Pafos şi Slavia Praga, cu o execuţie magnifică. Internaţionalul român de 26 de ani a şutat de la aproximativ 30 de metri, fără nicio şansă pentru portarul formaţiei din Cehia.

Acesta este primul gol reuşit de Vlad Dragomir în UEFA Champions League. El a mai avut o reuşită anulată în acest sezon, în meciul de pe terenul lui Kairat Almaty.

Vlad Dragomir, gol magnific în UEFA Champions League!

În minutul 17, cehii au respins un balon dinr-un corner în afara careului, pe partea dreaptă, acolo unde se afla Vlad Dragomir. El se afla singur în acea zonă a terenului, iar internaţionalul român a şutat fără presiune, de la aproximativ 30 de metri.

1-0 Pafos.

DRAGOMIR OPENS THE SCORING AGAINST SLAVIA PRAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/YJf6xtXMjX

Mingea trimisă de Vlad Dragomir s-a dus direct sub bara porţii apărate de Stanek.