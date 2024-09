Nicolae Stanciu, cu gândul la World Cup 2026 după România - Lituania 3-1: "Acolo vrem să ajungem!" - Antena Sport

(n.r. L-ai depășit pe Cristi Chivu la numărul de selecții) Nu am venit niciodată la națională pentru a bifa o convocare, mereu am dat totul. Nu mă interesează aceste statistici, dar e frumos.

Familia știe cât de mult am suferit de când am venit prima dată aici. Acum este ceva frumos, în ultimii 2 ani am clădit ceva frumos, fanii s-au apropiat mai mult de noi. Atât eu și colegii mei am fi de acord dacă am putea juca doar pentru echipa națională.

Ne dorim să facem suporterii mândri și să ducem România cât mai sus.

Suntem pe un drum bun, mai avem de muncă. Campania de la EURO și acest început de ajută mult. Visăm (n.r. la Cupa Mondială), e clar. Pare un vis acum, nu am mai fost din 1998 acolo, dar toți suntem încrezători.

De fiecare dată când ne vedem vorbim între noi de acest lucru, ne băgăm în cap că acolo vrem să ajungem. Facem tot posibilul pentru a ne atinge obiectivul”,a spus Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Momentul în care tot stadionul Ghencea a amuţit!

Momentul în care tot stadionul Ghencea a amuţit a avut loc înainte de startul partidei România – Lituania. S-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Christoph Daum şi nu s-a auzit niciun sunet.

Christoph Daum s-a stins din viaţă la 70 de ani. Fostul selecţioner al României a decedat la finalul lunii august, din pricina cancerului.