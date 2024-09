Olanda - Germania 2-2 se joacă ACUM. Duel de foc în Liga A din Nations League. Spectacol la Amsterdam - Antena Sport

Olanda - Germania LIVE SCORE Joshua Kimmich, Kai Havertz şi Cody Gakpo în Olanda - Germania / Profimedia Meciul Olanda – Germania va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Etapa a doua din Nations League se încheie marţi seară, iar capul de afiş al zilei este reprezentat de duelul care va avea loc pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ambele echipe vin după meciuri spectaculoase în prima etapă, câştigate la scor. Olanda – Germania LIVE SCORE Min. 51: Olanda – Germania 2-2! Gool Olanda! Dumfries a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde. Min. 46: A început repriza secundă. Min. 45+3: Final de primă repriză. Reclamă

Min. 45+3: Olanda – Germania 1-2! Gool Germania! Răsturnare spectaculoasă de scor. Echipa lui Nagelsmann intră la cabine în avantaj după golul marcat de Kimmich.

Min. 38: Olanda – Germania 1-1! Gool Germania! Undav a restabilit egalitatea.

Min. 2: Olanda – Germania 1-0! Gool Olanda! Start perfect pentru „portocala mecanică”. Reijnders a deschis scorul după o pasă superbă a lui Gravenberch. Update 21:45: A început meciul dintre Olanda şi Germania. Olanda a jucat şi în primul meci pe teren propriu, cu Bosnia. Echipa lui Ronald Koeman s-a impus cu 5-2 în primul meci din noua ediţie de Nations League. De partea cealaltă, Germania a făcut şi ea spectacol în prima etapă. Tot pe teren propriu, formaţia lui Julian Nagelsmann a câştigat cu 5-0 duelul contra Ungariei. În Grupa 3 din Liga A va avea loc şi partida Ungaria – Bosnia. Meciurile de marţi din Nations League Olanda – Germania

Ungaria – Bosnia

Albania – Georgia

Anglia – Finlanda

Cehia – Ucraina

Irlanda – Grecia

Letonia – Insulele Feroe

Macedonia de Nord – Armenia Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa – Belgia 2-0 Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa – Belgia 2-0. Oaspeţii au fost dominaţi la toate capitolele în duelul din etapa a doua din Nations League. Jucătorul lui City a fost singurul care şi-a creat ocazii importante la poarta cocoşilor galici. „Da, Franţa este mai puternică decât noi”, a declarat el pentru presa belgiană. „Chiar şi în a doua repriză, când am fost conduşi, nu a existat tranziţie. Dar nu a fost doar tranziţia care nu a fost bună, ci şi modul în care am jucat. Unii jucători nu şi-au făcut treaba. Punct şi de la capăt”. Întrebat ce trebuie să îmbunătăţească echipa sa, fostul jucător de la Wolfsburg şi Werder Bremen a fost din nou tăios. „Chiar nu pot să spun asta în faţa microfonului vostru”, a reacţionat el pe canalul VTM.

„Am spus cu voce tare ce credeam despre Genk când aveam 18 ani, dar nu mai fac asta la 33 de ani. Mi-am spus părerea în vestiar la pauză. Când nu eşti suficient de bun pentru top, trebuie să dai totul şi eu nici măcar nu am văzut asta. Pot accepta că nu suntem la fel de buni ca în 2018 – am fost primul care a spus asta – dar nu pot tolera modul în care am jucat în seara asta”.

