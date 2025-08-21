Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 19:40

Profimedia Images

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oferit o reacție, după ce Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au primit viza și nu pot juca în Aberdeen – FCSB. Reprezentanții britanici au explicat care a fost motivul pentru care cei 3 nu au primit acceptul.

Aberdeen – FCSB se va juca de la ora 21:45. Meciul din Scoția va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport

De ce nu au primit Radunovic, Ngezana și Alhassan viza pentru Regatul Unit

Un purtător al British Embassy Bucharest a venit cu un mesaj la scurt timp după lovitura primită de FCSB. Concret, acesta a transmis că cetățenii extra comunitari nu pot primi viza la sosire.

Astfel, Radunovic, Ngezana și Alhassan ar fi trebuit să trimită câte o cerere către autoritățile britanice înaintea deplasării celor de la FCSB.

“Ambasada nu are niciun rol în procesarea și acordarea vizelor, care este doar în mâinile Home Office. Nu putem comenta ce s-a întâmplat în acest caz particular. Toți cei care vor să intre în Marea Britanie trebuie să respecte recomandările Home Office.

Marea Britanie este un mare susținător al competițiilor sportive, iar Ambasada Britanică le dorește succes atât lui FCSB, cât și lui Aberdeen pentru meciul din această seară. Ne place să vedem echipele din România când reprezintă țara cu mândrie în Europa”, a transmis purtătorul de cuvânt, citat de digisport.ro.

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză!

FCSB se confruntă cu o problemă uriaşă de lot după ce 3 jucători importanţi, Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana şi Baba Alhassan nu au primit viză pentru Marea Britanie.

Campioana României spera ca această problemă să se rezolve în ziua meciului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cei 3 sunt OUT pentru manşa tur cu Aberdeen.

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"
Aşa ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul din deplasare cu Aberdeen:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Popescu, Graovac, Pantea – Chiricheș, Lixandru (Șut) – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea
Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.

„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.

Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul «Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas». Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.

