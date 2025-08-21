Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei - Antena Sport

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oferit o reacție, după ce Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au primit viza și nu pot juca în Aberdeen – FCSB. Reprezentanții britanici au explicat care a fost motivul pentru care cei 3 nu au primit acceptul.

Aberdeen – FCSB se va juca de la ora 21:45.

De ce nu au primit Radunovic, Ngezana și Alhassan viza pentru Regatul Unit

Un purtător al British Embassy Bucharest a venit cu un mesaj la scurt timp după lovitura primită de FCSB. Concret, acesta a transmis că cetățenii extra comunitari nu pot primi viza la sosire.

Astfel, Radunovic, Ngezana și Alhassan ar fi trebuit să trimită câte o cerere către autoritățile britanice înaintea deplasării celor de la FCSB.

“Ambasada nu are niciun rol în procesarea și acordarea vizelor, care este doar în mâinile Home Office. Nu putem comenta ce s-a întâmplat în acest caz particular. Toți cei care vor să intre în Marea Britanie trebuie să respecte recomandările Home Office.