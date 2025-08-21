Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

Oţelul Galaţi a ajuns la un acord cu mijlocaşul Pedro Nuno, care are peste 150 de meciuri în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului, joi, pe site-ul oficial.
Pedro Nuno a semnat pentru un contract pe 2 ani, lusitanul intrând deja în programul roş-alb-albaştrilor.
“Pentru mine este o nouă provocare şi o mare oportunitate să joc la Oţelul. Am auzit lucruri foarte frumoase despre club, despre tradiţia sa şi mai ales despre atmosfera pe care suporterii o creează la meciuri. Vin cu multă dorinţă de a arăta ce pot şi de a ajuta echipa să crească. Sper să mă adaptez repede şi să facem un sezon de care să fim mândri cu toţii”, a declarat Pedro Nuno, citat de agerpres.ro.
Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 30 de ani, 1,74 metri, a semnat până la data de 30 iunie 2027. Fost internaţional Under-16 al Portugaliei, noul mijlocaş ofensiv al Oţelului era achiziţionat la vârsta de 22 de ani de Benfica Lisabona, club de care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense. În prima ligă portugheză, Pedro Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. Are în CV în aceste jocuri 20 de goluri şi 16 pase decisive.
Jucătorul a mai jucat în Azerbaidjan, Turcia şi în Polonia, ultima sa echipă fiind Korona Kielce, grupare pentru care a bifat 29 de meciuri şi a înscris 5 goluri.
În Turcia, la Adanaspor, a apărut în 18 jocuri (cupă şi campionat), iar în Azerbaidjan, la Sabail, în 37, punctând de 10 ori, cu 5 pase de gol. În întreaga sa carieră, Pedro Nuno a acumulat 267 de partide oficiale, cu 44 de goluri înscrise şi 25 de assist-uri.
Acesta este al doilea transfer perfectat de Oţelul în această săptămână, după cel al lui Paul Iacob (Rapid).
Oţelul Galaţi i-a mai transferat în această vară pe mijlocaşul Joao Paulo (Sheriff Tiraspol), mijlocaşul Andrei Ciobanu (Farul Constanţa), fundaşul Răzvan Trif (UTA), atacantul Patrick Fernandes (Maritimo Funchal), tânărul atacant Daniel Sandu (Metaloglobus), mijlocaşul Ştefan Bană (Universitatea Craiova), fundaşul brazilian Christian Kendji Wagatsuma Ferreira “Kazu” (Gil Vicente), mijlocaşul ofensiv portughez Andrezinho (CD Santa Clara), fundaşul portughez Ne Lopes (Uniao Torreense) şi atacantul portughez Paulo Rafael Pereira Araujo “Paulinho” (Bandirmaspor).