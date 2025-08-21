Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

Oţelul Galaţi a ajuns la un acord cu mijlocaşul Pedro Nuno, care are peste 150 de meciuri în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului, joi, pe site-ul oficial.

Pedro Nuno a semnat pentru un contract pe 2 ani, lusitanul intrând deja în programul roş-alb-albaştrilor.

“Pentru mine este o nouă provocare şi o mare oportunitate să joc la Oţelul. Am auzit lucruri foarte frumoase despre club, despre tradiţia sa şi mai ales despre atmosfera pe care suporterii o creează la meciuri. Vin cu multă dorinţă de a arăta ce pot şi de a ajuta echipa să crească. Sper să mă adaptez repede şi să facem un sezon de care să fim mândri cu toţii”, a declarat Pedro Nuno, citat de agerpres.ro.

Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 30 de ani, 1,74 metri, a semnat până la data de 30 iunie 2027. Fost internaţional Under-16 al Portugaliei, noul mijlocaş ofensiv al Oţelului era achiziţionat la vârsta de 22 de ani de Benfica Lisabona, club de care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense. În prima ligă portugheză, Pedro Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. Are în CV în aceste jocuri 20 de goluri şi 16 pase decisive.

Jucătorul a mai jucat în Azerbaidjan, Turcia şi în Polonia, ultima sa echipă fiind Korona Kielce, grupare pentru care a bifat 29 de meciuri şi a înscris 5 goluri.