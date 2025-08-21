Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial

Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 19:19

Comentarii
Un jucător cu peste 150 de meciuri în Liga Portugal a semnat în Liga 1! Anunțul oficial

FOTO: Oțelul

Oţelul Galaţi a ajuns la un acord cu mijlocaşul Pedro Nuno, care are peste 150 de meciuri în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului, joi, pe site-ul oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pedro Nuno a semnat pentru un contract pe 2 ani, lusitanul intrând deja în programul roş-alb-albaştrilor.

Pedro Nuno, care are peste 150 de meciuri în Liga Portugal, a semnat în Liga 1!

“Pentru mine este o nouă provocare şi o mare oportunitate să joc la Oţelul. Am auzit lucruri foarte frumoase despre club, despre tradiţia sa şi mai ales despre atmosfera pe care suporterii o creează la meciuri. Vin cu multă dorinţă de a arăta ce pot şi de a ajuta echipa să crească. Sper să mă adaptez repede şi să facem un sezon de care să fim mândri cu toţii”, a declarat Pedro Nuno, citat de agerpres.ro.

Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 30 de ani, 1,74 metri, a semnat până la data de 30 iunie 2027. Fost internaţional Under-16 al Portugaliei, noul mijlocaş ofensiv al Oţelului era achiziţionat la vârsta de 22 de ani de Benfica Lisabona, club de care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense. În prima ligă portugheză, Pedro Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. Are în CV în aceste jocuri 20 de goluri şi 16 pase decisive.

Jucătorul a mai jucat în Azerbaidjan, Turcia şi în Polonia, ultima sa echipă fiind Korona Kielce, grupare pentru care a bifat 29 de meciuri şi a înscris 5 goluri.

Reclamă
Reclamă

Pedro Nuno a jucat și în Turcia

În Turcia, la Adanaspor, a apărut în 18 jocuri (cupă şi campionat), iar în Azerbaidjan, la Sabail, în 37, punctând de 10 ori, cu 5 pase de gol. În întreaga sa carieră, Pedro Nuno a acumulat 267 de partide oficiale, cu 44 de goluri înscrise şi 25 de assist-uri.

Acesta este al doilea transfer perfectat de Oţelul în această săptămână, după cel al lui Paul Iacob (Rapid).

Oţelul Galaţi i-a mai transferat în această vară pe mijlocaşul Joao Paulo (Sheriff Tiraspol), mijlocaşul Andrei Ciobanu (Farul Constanţa), fundaşul Răzvan Trif (UTA), atacantul Patrick Fernandes (Maritimo Funchal), tânărul atacant Daniel Sandu (Metaloglobus), mijlocaşul Ştefan Bană (Universitatea Craiova), fundaşul brazilian Christian Kendji Wagatsuma Ferreira “Kazu” (Gil Vicente), mijlocaşul ofensiv portughez Andrezinho (CD Santa Clara), fundaşul portughez Ne Lopes (Uniao Torreense) şi atacantul portughez Paulo Rafael Pereira Araujo “Paulinho” (Bandirmaspor).

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Observator
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
21:22
LIVE TEXTHacken – CFR Cluj 6-2. Suedezii, set cu echipa lui Dan Petrescu! Ardelenii, făcuți praf
21:12
VideoÎn mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României!
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Prețul cel bun
21:02
Meciuri „de foc” pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în primul tur de la US Open
20:53
Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de grupa principală Europa League. Echipele de start
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Toate drumurile duc la Aberdeen
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”