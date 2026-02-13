România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă "tricolorii" cu Polonia, Bosnia și Suedia - Antena Sport

Închide meniul
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă "tricolorii" cu Polonia, Bosnia și Suedia

România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă "tricolorii" cu Polonia, Bosnia și Suedia

România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 10:44

România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă tricolorii cu Polonia, Bosnia și Suedia

Jucătorii României / Profimedia

România a fost repartizată joi în Grupa B4 din Liga Națiunilor în urma tragerii la sorți, acolo unde va avea parte de dueluri dificile cu echipe solide, și anume Polonia, Bosnia și Suedia.

În urmă cu puțin timp, FRF a publicat programul exact al “tricolorilor” pentru meciurile care se vor întinde pe parcursul toamnei anului 2026.

Programul României în Nations League

Primul meci al României din Liga B va avea loc împotriva Suediei lui Viktor Gyokeres, chiar pe tărâm nordic. Ulterior, naționala o va înfrunta pe Bosnia în ceea ce reprezintă șansa revanșei după cele două eșecuri din preliminariile pentru Cupa Mondială.

România încheie turul din Nations League cu o deplasare în Polonia, o altă echipă pe care ai noștri au mai înfruntat-o recent în preliminarii pentru turnee finale. Mai departe, urmează două meciuri la rând pe teren propriu contra Suediei și Poloniei, iar campania din Nations League 2026 se încheie cu o nouă deplasare în Bosnia.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Toate meciurile României din Liga Națiunilor vor fi transmise exclusiv în Universul Antena.

