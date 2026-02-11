Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare - Antena Sport

Închide meniul
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare

Publicat: 11 februarie 2026, 13:29

Jucătorii României / Sport Pictures

Tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League va avea loc joi seară, de la ora 19:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Până la barajul de calificare la World Cup 2026, când România va întâlni Turcia pe 26 martie, tricolorii îşi vor afla adversarele din toamnă din Nations League.

UEFA Nations League rămâne o competiţie extrem de importantă, dacă ţinem cont că România a ajuns la barajul de calificare la World Cup 2026 pentru că a câştigat grupa din Nations League din 2024, când a obţinut şase victorii în Liga C.

Tragerea la sorţi UEFA Nations League (joi, 19:00, AntenaPLAY)

Tricolorii au promovat astfel în Liga B, acolo unde vor face parte din urna a treia. România va avea în grupă câte o echipă din fiecare urnă valorică. Echipele pe care naţionala noastră nu le poate întâlni sunt Slovenia, Georgia şi Irlanda, celelalte echipe din urna 3.

În schimb, tricolorii pot reîntâlni câteva echipe cu care au jucat în ultimii ani. Austria şi Bosnia, adversarele noastre din preliminariile World Cup 2026, se află în urna 2. Tot în urna 2 se află Elveţia, echipă pe care am întâlnit-o în preliminariile EURO 2024, şi Ucraina, formaţie pe care am învins-o la turneul final din Germania. În urna a patra se află Kosovo, ţară împotriva căreia am jucat de mai multe ori recent, ultima partidă, cea de pe Arena Naţională, fiind decisă la masa verde în favoarea României. Tricolorii ar putea întâlni Kosovo şi dacă vor trece de Turcia, iar kosovarii vor trece de Slovacia.

Spre deosebire de ediţiile precedente, primele patru meciuri din grupe se vor disputa consecutiv, în perioada 24 septembrie – 6 octombrie urmând să aibă loc o lungă pauză internaţională. Celelalte două etape se vor disputa la jumătatea lunii noiembrie. În continuare, Nations League rămâne o competiţie extrem de importantă, deoarece patru echipe vor putea ajunge la barajul pentru EURO 2028, în cazul în care nu vor reuşi să obţină calificarea din preliminarii, aşa cum s-a întâmplat cu România în perspectiva preliminariile World Cup 2026.

Aceasta va fi a cincea ediţie UEFA Nations League. Portugalia este deţinătoarea trofeului, dar şi ţara care s-a impus la ediţia inaugurală, în 2019, fiind singura naţiune cu două trofee în palmares. Franţa (2021) şi Spania (2023) sunt celelalte două câştigătoare de Nations League.

Urnele din Liga B UEFA Nations League

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Programul grupelor Nations League

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa 2: 27-30 septembrie 2026
  • Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026
  • Etapa 4: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026
