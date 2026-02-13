Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă "de foc" în Liga Națiunilor: "Nu mă așteptam" - Antena Sport

Ciprian Marica a fost unul dintre foștii jucători de națională care au oferit reacții după ce România și-a aflat adversarele din Nations league. “Tricolorii” vor da în grupa B4 peste Polonia, Bosnia și Suedia, trei adversare extrem de dificile și de incomode pentru naționala noastră.

Delegația României a fost prezentă joi la Bruxelles, acolo unde a avut loc tragerea la sorți pentru o nouă aventură în Nations League. Promovată în Liga B după cele șase victorii pe linie de acum un an și jumătate, “tricolorii” nu au beneficiat de șansă și au primit adversare dificile, misiunea de a obține puncte fiind mult mai dificilă față de cea din precedenta ediție.

Ciprian Marica: “Vieira pare supărat pe români”

După evenimentul din Belgia, Ciprian Marica s-a arătat convins de un lucru, și anume că România va fi outsideră în fiecare meci din grupă. În plus, fostul jucător de la Stuttgart, Getafe sau Schalke 04 a declarat că se aștepta ca naționala să primească adversari mai accesibili, deși era evident că valoarea lor urma să crească în comparație cu cea a rivalelor din ediția trecută.

Totuși, Marica nu a vrut să își piardă speranța și a îndreptat atenția asupra meciului de baraj cu Turcia, pe care îl consideră un posibil “rezervor” de energie și de speranță pentru jucătorii lui Mircea Lucescu,

“Vieira (n.r. cel care a tras la sorți echipele) pare supărat pe români. Nu știu ce i-au făcut cei de la Genoa, dar ne trimite într-o grupă extrem de grea, cu echipe net superioare nouă: Polonia lui Lewandowski, Bosnia lui Džeko și Suedia – echipă extraordinar de greu de trecut. Ne face să fim outsiderii grupei.