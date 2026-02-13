Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă "de foc" în Liga Națiunilor: "Nu mă așteptam" - Antena Sport

Închide meniul
Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă “de foc” în Liga Națiunilor: “Nu mă așteptam”

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 9:52

Ciprian Marica, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ciprian Marica a fost unul dintre foștii jucători de națională care au oferit reacții după ce România și-a aflat adversarele din Nations league. “Tricolorii” vor da în grupa B4 peste Polonia, Bosnia și Suedia, trei adversare extrem de dificile și de incomode pentru naționala noastră.

Delegația României a fost prezentă joi la Bruxelles, acolo unde a avut loc tragerea la sorți pentru o nouă aventură în Nations League. Promovată în Liga B după cele șase victorii pe linie de acum un an și jumătate, “tricolorii” nu au beneficiat de șansă și au primit adversare dificile, misiunea de a obține puncte fiind mult mai dificilă față de cea din precedenta ediție.

Ciprian Marica: “Vieira pare supărat pe români”

După evenimentul din Belgia, Ciprian Marica s-a arătat convins de un lucru, și anume că România va fi outsideră în fiecare meci din grupă. În plus, fostul jucător de la Stuttgart, Getafe sau Schalke 04 a declarat că se aștepta ca naționala să primească adversari mai accesibili, deși era evident că valoarea lor urma să crească în comparație cu cea a rivalelor din ediția trecută.

Totuși, Marica nu a vrut să își piardă speranța și a îndreptat atenția asupra meciului de baraj cu Turcia, pe care îl consideră un posibil “rezervor” de energie și de speranță pentru jucătorii lui Mircea Lucescu,

Vieira (n.r. cel care a tras la sorți echipele) pare supărat pe români. Nu știu ce i-au făcut cei de la Genoa, dar ne trimite într-o grupă extrem de grea, cu echipe net superioare nouă: Polonia lui Lewandowski, Bosnia lui Džeko și Suedia – echipă extraordinar de greu de trecut. Ne face să fim outsiderii grupei.

Nu știu la ce să sperăm. Cert e că ne place poziția asta de outsideri, de neluați în calcul. Cine știe? Nici nu știu pe ce să ne bazăm… Sunt șocat de grupă. Nu mă așteptam totuși, promovând în grupa B, mă așteptam să avem niște adversari mai facil, să fie totuși mai bine.

Dar pare că la această tragere la sorți am avut ghinion. Nu văd șansele noastre astăzi, dar poate batem Turcia și ne recăpătăm încrederea. România are nevoie de un meci ca să își recapete încrederea și să creadă că poate câștiga“, a spus fostul atacant de națională al României, potrivit sport.ro.

Meciurile României din Grupa B4 din Nations League se vor disputa în septembrie, octombrie și noiembrie 2026 și vor fi transmise exclusiv în Universul Antena.

România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâniRomânia intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
