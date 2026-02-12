Denis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: "Ne-am câştigat acest drept" - Antena Sport

Închide meniul
Denis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: “Ne-am câştigat acest drept”

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 20:15

Denis Drăguş, în timpul meciului România - Olanda, la EURO 2024 / Profimedia

Denis Drăguş a oferit prima reacţie din tabăra României, după ce tricolorii şi-au aflat adversarele din Nations League. În toamnă, după World Cup 2026, România va întâlni Polonia, Bosnia şi Suedia.

În 2026, tricolorii vor juca în Liga B din Nations League, acolo au promovat după parcursul bun din 2024, când au câştigat toate meciurile din Liga C. Acel parcurs ne-a asigurat şi un loc la barajul pentru World Cup, urmând ca pe 26 martie să întâlnim Turcia în semifinale.

Denis Drăguş, despre adversarele României din Nations League: “Sperăm şi suntem încrezători”

Denis Drăguş recunoaşte că România are o grupă cu adversari puternici, dar consideră că acesta este un drept câştigat, în urma parcursului foarte bun din 2024, atunci când tricolorii au obţinut promovarea. Atacantul de la Gaziantep a dat asigurări şi că România va da totul pentru a face meciuri cât mai bune.

“O grupă cu adversari puternici. Ne-am câştigat dreptul acesta, să facem parte din această categorie a Ligii Naţiunilor. Sperăm şi suntem încrezători că putem să facem din nou o campanie bună de Liga Naţiunilor. E important, sunt meciuri bune, meciuri tari şi ne bucurăm că suntem aici, în postura asta. Clar ne dorim să mergem mai departe”, a declarat Denis Drăguş, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Programul grupelor Nations League

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa 2: 27-30 septembrie 2026
  • Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026
  • Etapa 4: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026
