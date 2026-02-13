Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis - Antena Sport

Închide meniul
Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis

Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis

Dan Roșu Publicat: 13 februarie 2026, 21:07

Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis

Colaj Florin Prunea şi jucătorii Suediei - Getty Images

România a picat în Grupa B a Nations League, alături de Polonia, Bosnia şi Suedia, iar toate meciurile vor fi live în Universul Antena. Imediat după tragerea la sorţi care a avut loc joi, Kennet Andersson, coşmarul tricolorilor de la World Cup 1994, l-a sunat pe Florin Prunea.

Suedezul e acum agent de jucători şi a fost invitat la un show fotbalistic în Suedia, alături de Thomas Ravelli, portarul nordicilor din 94. Acesta l-a invitat şi pe fostul goalkeeper al Generaţiei de Aur şi acesta a acceptat.

Emisiune în Suedia cu Kennet Andersson şi Florin Prunea

”Îmi sună telefonul încontinuu de ieri (n.r. joi, după tragerea la sorți). Mă sună din Suedia toți. (n.r. Dacă l-a sunat Kennet Andersson) Îți arăt numărul, o să vorbesc cu el.

Acum e plecat, e impresar. O să mă duc, n-am ce să fac, e o ofertă de nerefuzat. Am primit o invitație de la televiziune să comentăm puțin (n.r. duelul din Liga Națiunilor), eu, cu el și cu Ravelli”, a dezvăluit Prunea, citat de digisport.ro.

Prunea, vinovat pentru ratarea semifinalei cu Brazilia

Echipa națională a fost aproape de semifinalele Cupei Mondiale în 1994. În meciul cu Suedia, după 1-1 în timpul regulamentar, Florin Răducioiu a reușit să marcheze în minutul 101, iar calificarea părea asigurată, la fel ca şi duelul de vis cu Brazilia.

Totuși, în minutul 115, Florin Prunea a ieșit greșit din poartă, iar Andersson a reușit să trimită mingea în plasă.

La loviturile de departajare, Suedia s-a impus cu scorul de 5-4 și a obținut calificarea în semifinalele turneului. Pentru România au ratat, de la punctul cu var, Dan Petrescu și Miodrag Belodedici, în timp ce pentru adversari a ratat Mild.

