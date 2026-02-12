Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe - Antena Sport

Naționala de fotbal a României și-a aflat joi seară adversarele din Nations League B, după un parcurs de excepție în Liga C, cu 18 puncte din 18 posibile, alături de Mircea Lucescu.

Polonia, Bosnia și Suedia vor fi echipele cu care selecționata pregătită de Mircea Lucescu se vor lupta pentru un loc în elita fotbalului internațional.

România, adversari de calibru în Nations League B

După ce a înregistrat un parcurs de excepție în Liga C, naționala de fotbal a României va da peste adversari de calibru în Liga B, echipe cu care s-a mai întâlnit recent sau în ultimii ani.

Polonia este cap de serie în grupa B4, aceștia fiind retrogradați din Liga A, acolo unde au strâns doar patru puncte într-o grupă cu Portugalia, Croația și Scoția.

Mai mult decât atât, selecționata unde evoluează Zielinski și Robert Lewandowski joacă și ea baraj pentru calificarea la Cupa Mondială, încheind pe locul al doilea grupa din care au mai făcut parte Olanda, Finlanda, Malta și Lituania.