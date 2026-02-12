Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe - Antena Sport

Închide meniul
Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 20:29

România Liga Națiunilor / Colaj Antena Sport

Naționala de fotbal a României și-a aflat joi seară adversarele din Nations League B, după un parcurs de excepție în Liga C, cu 18 puncte din 18 posibile, alături de Mircea Lucescu.

Polonia, Bosnia și Suedia vor fi echipele cu care selecționata pregătită de Mircea Lucescu se vor lupta pentru un loc în elita fotbalului internațional.

România, adversari de calibru în Nations League B

După ce a înregistrat un parcurs de excepție în Liga C, naționala de fotbal a României va da peste adversari de calibru în Liga B, echipe cu care s-a mai întâlnit recent sau în ultimii ani.

Polonia este cap de serie în grupa B4, aceștia fiind retrogradați din Liga A, acolo unde au strâns doar patru puncte într-o grupă cu Portugalia, Croația și Scoția.

Mai mult decât atât, selecționata unde evoluează Zielinski și Robert Lewandowski joacă și ea baraj pentru calificarea la Cupa Mondială, încheind pe locul al doilea grupa din care au mai făcut parte Olanda, Finlanda, Malta și Lituania.

România și Polonia s-au întâlnit ultima oară în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2028, atunci când tricolorii au pierdut tur-retur, 0-3 la București și 1-3 în deplasare.

Bosnia, o veche cunoștință

Bosnia este cel mai recent adversar al României, aceștia fiind parte din grupa României în ultima campanie de calificare pentru turneul final de anul acesta. Bosniacii au avut un parcurs senzațional și practic a blocat o posibilă calificare directă a tricolorilor la Mondial.

Naționala lui Mircea Lucescu a pierdut și disputa de la București, dar și partida de la Zenica, asta deși a condus pe tabelă prin golul marcat de Daniel Bîrligea.

La fel ca Polonia, Bosnia a făcut parte în ediția precedentă a Nations League din Liga A, dar nu a reușit să înregistreze niciun succes într-o grupă infernală, cu Germania, Olanda și Ungaria.

Suedia, una dintre decepțiile preliminariilor CM 2026

Suedia este probabil decepția preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul acesta, în ciuda unui lot fantastic, cu jucători care evoluează în cele mai tari campionate ale lumii.

Suedezii au terminat ultimii într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia, însă au totuși varianta calificării la turneul final, jucând un prim baraj contra Ucrainei.

La fel ca în cazul României, Suedia a promovat în Liga B, după un parcurs perfect în Liga C, cu cinci victorii și un rezultat de egalitate, într-o grupă din care au mai făcut parte Slovacia, Estonia și Azerbaidjan.

Suedia și România s-au întâlnit ultima oară într-un meci direct pe data de 15 noiembrie 2019, într-un 0-2 disputat la București, în preliminariile pentru Campionatul European din 2020 (disputat în 2021), atunci când și România a găzduit câteva partide.

