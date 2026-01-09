Horaţiu Moldovan, la un pas să semneze cu noua echipă. Negocieri avansate în Portugalia - Antena Sport

Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român s-ar putea despărţi de spanioli pentru a evolua în Liga Portugal, campionat care se vede live în AntenaPLAY.

După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Gil Vicente, formaţie clasată pe locul patru în prima ligă din Portugalia.

Horaţiu Moldovan, la un pas să semneze cu Gil Vicente

Horaţiu Moldovan negociază semnarea contractului cu Gil Vicente, conform gsp.ro. Portarul român mai are contract cu Atletico Madrid până în vara lui 2027 şi ar putea fi din nou împrumutat de madrileni.

Gil Vicente a rămas singura echipă interesată de Moldovan, în această perioadă, după ce tratativele cu echipa din Belgia au picat. De asemenea, românul a fost dorit şi de Spezia, în Serie B, însă italienii l-au transferat pe Boris Radunovic, de la Cagliari, în cele din urmă.

Gil Vicente ar putea rămâne fără portarul titular, în această iarnă, motiv pentru care insistă pentru transferul lui Horaţiu Moldovan. Brazilianul Andrew e gata să se despartă de formaţia din Liga Portugal pentru a semna cu Flamengo.