FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto - Antena Sport

FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 17:11

Cadru de la Porto - Sporting / Profimedia

Meciul dintre FC Porto și Sporting Lisabona, din Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY, a fost unul cu un final dramatic, oaspeții reușind să restabilească egalitatea în al zecelea minut de prelungire.

Ulterior, oficialii clubului au lansat acuzații grave la adresa liderului din Portugalia, precizând că au fost folosite diverse tertipuri pentru a afecta jucătorii și ceilalți membri din staff.

Sporting Lisabona depune plângere, după condițiile de la meciul cu Porto

FC Porto rămâne principala favorită la câștigarea titlului în Liga Portugal, după remiza de pe teren propriu cu rivala Sporting Lisabona. Gruparea are patru puncte avans față de „alb-verzi”, dar ar putea primi vești proaste după jocul încheiat dramatic.

Oficialii oaspeților s-au plâns de condițiile proaste în care au fost primiți și de tratamentul „urât” primit din partea organizatorului. Mai mult decât atât, aceștia vor intenta și o acțiune disciplinară, urmând ca acest caz să ajungă inclusiv pe masa FIFA.

Sporting Lisabona precizează că vestiarul a fost deteriorat înainte de meci, rutele de acces către vestiare, dar și către teren au fost schimbate în așa fel încât jucătorii să treacă cât mai aproape de suporterii lui Porto, iar aerul condiționat a fost setat pe temperaturi aproape de limita înghețului, deși la ora partidei erau 15 grade.

