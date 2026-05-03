Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului

Benfica lui Jose Mourinho a lansat acuzații grave, după un nou pas greșit în Liga Portugal, campionat care e live în AntenaPLAY. Trupa lui „The Special One” a remizat cu Famalicao, scor 2-2, în etapa a 32-a a campionatului.
După ce Porto a câștigat titlul, Benfica luptă pentru clasarea pe locul secund, care duce în Champions League. „Vulturii” au condus cu 2-0 pe terenul celor de la Famalicao, însă au fost egalați în repriza secundă, în care au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Otamendi. În cazul în care Sporting o va învinge în această rundă pe Guimaraes, o va egala pe Benfica, ambele urmând să aibă 76 de puncte.
După meciul cu Famalicao, cei de la Benfica i-au acordat arbitrului Gustavo Correia premiul pentru „Jucătorul meciului”, fiind extrem de nemulțumiți de deciziile luate de acesta.
„Benfica oferă premiul pentru omul meciului arbitrului Gustavo Correia și celorlalți din echipa sa”, a transmis Benfica, pe pagina oficială de X. Premiul a fost, de fapt, primit de Andreas Schjelderup, care însă nu a oferit declarațiile obișnuite, după meci.
O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM
Rui Costa, președintele Benficăi, a lansat acuzații grave la adresa „centralului”. El a transmis că arbitrul Gustavo Correia le-a oprit „vulturilor” drumul către Champions League.
„Îmi exprim indignarea față de ce s-a întâmplat. Au fost decizii capitale, inacceptabile, nimeni nu are dreptul să decidă cine câștigă campionatul sau cine merge în Champions League în afară de jucători sau de antrenori. Benfica se luptă pentru Champions League și ce a făcut arbitrul, acest domn, a fost să prevină accesul nostru în competiție. Sunt puține cuvinte prin care pot justifica motivul pentru care nu a acordat penalty pentru Benfica.
S-a încercat împiedicarea Benficăi să ajungă în Champions League. Un penalty foarte clar la minutul 30 pe care nu l-a remarcat. Și este același arbitru care în prima rundă a acordat penaltu pentru Casa Pia, acum nu l-a putut vedea. La faza celui de-al doilea gol al lui Famalicao, nu a existat niciun corner. Apoi cele 15 de accidentare care nu au explicație, nici măcar cu înlocuirea arbitrului de linie. Ceea ce a venit să facă aici a fost să încerce să o facă pe Benfica să plece învinsă. Nu există alt cuvânt, acest domn a venit aici să facă rău Benficăi”, a transmis președintele Rui Costa, conform abola.pt.
Pe de altă parte, Jose Mourinho a ținut să-i felicite pe cei de la Porto pentru câștigarea celui de-al 31-lea titlu. Antrenorul a transmis că Benfica are nevoie de o minune pentru a prinde Champions League.
„Din moment ce suntem la finalul campionatului, acest meci spune multe despre cum a fost sezonul (n.r. remiza cu Famalicao). Vreau să o felicit pe Porto pentru că este o campioană corectă. Îi felicit și pe jucătorii mei pentru curajul avut în special azi. Vom face totul pentru un miracol, pentru a fi pe locul doi în fața lui Sporting. Avem nevoie de un miracol și cred că vom reuși”, a transmis Jose Mourinho, conform sursei citate anterior.
Golul egalizator marcat de Famalicao, cu Benfica
