Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului

Benfica lui Jose Mourinho a lansat acuzații grave, după un nou pas greșit în Liga Portugal, campionat care e live în AntenaPLAY. Trupa lui „The Special One” a remizat cu Famalicao, scor 2-2, în etapa a 32-a a campionatului.

După ce Porto a câștigat titlul, Benfica luptă pentru clasarea pe locul secund, care duce în Champions League. „Vulturii” au condus cu 2-0 pe terenul celor de la Famalicao, însă au fost egalați în repriza secundă, în care au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Otamendi. În cazul în care Sporting o va învinge în această rundă pe Guimaraes, o va egala pe Benfica, ambele urmând să aibă 76 de puncte.

După meciul cu Famalicao, cei de la Benfica i-au acordat arbitrului Gustavo Correia premiul pentru „Jucătorul meciului”, fiind extrem de nemulțumiți de deciziile luate de acesta.

„Benfica oferă premiul pentru omul meciului arbitrului Gustavo Correia și celorlalți din echipa sa”, a transmis Benfica, pe pagina oficială de X. Premiul a fost, de fapt, primit de Andreas Schjelderup, care însă nu a oferit declarațiile obișnuite, după meci.

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM

— SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026