Home | Fotbal | Liga Portugal | Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului

Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 11:02

Comentarii
Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru Jucătorul meciului”, acordat arbitrului

Jose Mourinho, la Benfica/ Profimedia

Benfica lui Jose Mourinho a lansat acuzații grave, după un nou pas greșit în Liga Portugal, campionat care e live în AntenaPLAY. Trupa lui „The Special One” a remizat cu Famalicao, scor 2-2, în etapa a 32-a a campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Porto a câștigat titlul, Benfica luptă pentru clasarea pe locul secund, care duce în Champions League. „Vulturii” au condus cu 2-0 pe terenul celor de la Famalicao, însă au fost egalați în repriza secundă, în care au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Otamendi. În cazul în care Sporting o va învinge în această rundă pe Guimaraes, o va egala pe Benfica, ambele urmând să aibă 76 de puncte.

Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit în Liga Portugal

După meciul cu Famalicao, cei de la Benfica i-au acordat arbitrului Gustavo Correia premiul pentru „Jucătorul meciului”, fiind extrem de nemulțumiți de deciziile luate de acesta.

Benfica oferă premiul pentru omul meciului arbitrului Gustavo Correia și celorlalți din echipa sa”, a transmis Benfica, pe pagina oficială de X. Premiul a fost, de fapt, primit de Andreas Schjelderup, care însă nu a oferit declarațiile obișnuite, după meci.

Reclamă
Reclamă

Rui Costa, președintele Benficăi, a lansat acuzații grave la adresa „centralului”. El a transmis că arbitrul Gustavo Correia le-a oprit „vulturilor” drumul către Champions League.

„Îmi exprim indignarea față de ce s-a întâmplat. Au fost decizii capitale, inacceptabile, nimeni nu are dreptul să decidă cine câștigă campionatul sau cine merge în Champions League în afară de jucători sau de antrenori. Benfica se luptă pentru Champions League și ce a făcut arbitrul, acest domn, a fost să prevină accesul nostru în competiție. Sunt puține cuvinte prin care pot justifica motivul pentru care nu a acordat penalty pentru Benfica.

S-a încercat împiedicarea Benficăi să ajungă în Champions League. Un penalty foarte clar la minutul 30 pe care nu l-a remarcat. Și este același arbitru care în prima rundă a acordat penaltu pentru Casa Pia, acum nu l-a putut vedea. La faza celui de-al doilea gol al lui Famalicao, nu a existat niciun corner. Apoi cele 15 de accidentare care nu au explicație, nici măcar cu înlocuirea arbitrului de linie. Ceea ce a venit să facă aici a fost să încerce să o facă pe Benfica să plece învinsă. Nu există alt cuvânt, acest domn a venit aici să facă rău Benficăi”, a transmis președintele Rui Costa, conform abola.pt.

Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptateCât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Reclamă

Pe de altă parte, Jose Mourinho a ținut să-i felicite pe cei de la Porto pentru câștigarea celui de-al 31-lea titlu. Antrenorul a transmis că Benfica are nevoie de o minune pentru a prinde Champions League.

Din moment ce suntem la finalul campionatului, acest meci spune multe despre cum a fost sezonul (n.r. remiza cu Famalicao). Vreau să o felicit pe Porto pentru că este o campioană corectă. Îi felicit și pe jucătorii mei pentru curajul avut în special azi. Vom face totul pentru un miracol, pentru a fi pe locul doi în fața lui Sporting. Avem nevoie de un miracol și cred că vom reuși”, a transmis Jose Mourinho, conform sursei citate anterior.

Golul egalizator marcat de Famalicao, cu Benfica

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Observator
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
10:07

„Lumina de la capătul tunelului”. Reacția lui Max Verstappen, după primul rezultat important al sezonului
9:43

Philadelphia a eliminat-o pe Boston, din play-off-ul NBA. Joel Embiid, prestație de vis în meciul 7
9:35

VIDEOInter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază
9:13

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare. Dorinel Munteanu a dat toate detaliile: „Să vedem dacă ne mai ajută”
9:12

VIDEOEstonia – România 3-1. Tricolorii ratează matematic promovarea în Divizia I/A
8:46

Andrei Nicolescu, anunț despre doi titulari de la Dinamo care ajung la final de contract. De ce depinde prelungirea
Vezi toate știrile
1 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 2 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 3 FotoÎn plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! 4 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură” 5 S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Miami. Max Verstappen, pe locul secund
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează