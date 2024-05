Ultraşii lui PSG şi-au luat la revedere de la Kylian Mbappe! Imagini fabuloase de pe Parc des Princes - Antena Sport

👋🏻🇫🇷 PSG Ultras say goodbye to Kylian Mbappé. pic.twitter.com/C9AXFAfcDl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

Atacantul francez a fost surprins cu un zâmbet larg pe faţă, fiind vizibil emoţionat de momentul pregătit de ultraşii lui PSG şi s-a fotografiat cu scenografia.

Reclamă

🔴🔵 L’hommage et le tifo du Collectif Ultras Paris à Kylian Mbappé pour son dernier match au Parc des Princes !#PSGTFC #PSG pic.twitter.com/sM9jT1L3Xd

— Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 12, 2024

După fluierul de start, Kylian Mbappe a ieşit la rampă şi a înscris în minutul 8, la prima atingere de balon. Cu această reuşită, Mbappe a ajuns la 27 de goluri marcate în 29 de meciuri în Ligue 1. În toate competiţiile, Mbappe a marcat 44 de goluri în 47 de meciuri.

În total, din cele 329 de goluri marcate în cariera sa, Mbappe a înscris 256 dintre ele în tricoul lui PSG.

Reclamă 4 / 0/3

BUT DE KYLIAN MBAPPÉ ! ⚽️

329 buts en carrière, 256 avec le PSG❤️💙 pic.twitter.com/gTCnulEjOL

— 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) May 12, 2024 Kylian Mbappe se poate despărți cu un trofeu de PSG! PSG își va juca ultimul meci al sezonului pe data de 25 mai. Este vorba despre finala Cupei Franței, cu Olympique Lyon, care va fi LIVE în AntenaPLAY. Mbappe a făcut deja spectacol în acest sezon al Cupei și speră să își încheie aventura de la PSG cu un nou trofeu. În 7 ani petrecuți pe Parc des Princes, Mbappe a reușit să adune o vitrină impresionantă de trofee. Alături de PSG a câștigat 6 titluri de campion, 3 Cupe ale Franței, 2 Cupe ale Ligii și 3 Supercupe. Tot în perioada petrecută în capitala Franței a avut succes și alături de echipa națională. Cu prima reprezentativă a „Hexagonului” a câștigat Cupa Mondială, în anul 2018, dar și Liga Națiunilor, în anul 2021. Pe plan personal a fost desemnat golgheter în Ligue 1 în 5 sezoane diferite, dar și cel mai bun fotbalist francez a l anului, în 2018, 2019 și 2022. În momentul de față este cotat la suma de 180 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Reclamă

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...