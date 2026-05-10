Louis Munteanu e într-o formă uriaşă! A ajuns la 4 goluri în ultimele 3 meciuri. Execuţie de super-atacant

Louis Munteanu (23 de ani) a marcat din nou pentru DC United şi a ajuns la 4 goluri în ultimele 3 meciuri disputate în MLS.
Louis Munteanu a deschis scorul în duelul cu Nashville, în minutul 25. Fostul atacant al CFR-ului a fost la capătul unei centrări şi a trimis perfect cu capul în plasa adversă.
Gol marcat de Louis Munteanu în MLS
Chiar dacă a conduş şi cu 2-0, după reuşita lui Lucas Bartlett, DC United nu a scos decât un egal, fiind egalată în ultimul sfert de oră al partidei, după o dublă a lui Madrigal.
Louis Munteanu with the finish and @dcunited take the lead in Nashville 💥 pic.twitter.com/HpsNzdYwIJ
— Major League Soccer (@MLS) May 10, 2026
Munteanu a ajuns astfel la patru goluri marcate în ultimele trei meciuri. Adus de la CFR Cluj pentru 6 milioane de euro, acesta a primit nota 7 după cele 84 de minute în care s-a aflat pe teren.
Golul său a venit după o altă veste importantă pentru jucătorul cotat la 5 milioane de euro. Louis a fost convocat de Gică Hagi pe lista preliminară pentru partidele cu Georgia şi Ţara Galilor.
