Louis Munteanu e într-o formă uriaşă! A ajuns la 4 goluri în ultimele 3 meciuri. Execuţie de super-atacant

Louis Munteanu (23 de ani) a marcat din nou pentru DC United şi a ajuns la 4 goluri în ultimele 3 meciuri disputate în MLS.

Louis Munteanu a deschis scorul în duelul cu Nashville, în minutul 25. Fostul atacant al CFR-ului a fost la capătul unei centrări şi a trimis perfect cu capul în plasa adversă.

Gol marcat de Louis Munteanu î n MLS

Chiar dacă a conduş şi cu 2-0, după reuşita lui Lucas Bartlett, DC United nu a scos decât un egal, fiind egalată în ultimul sfert de oră al partidei, după o dublă a lui Madrigal.

