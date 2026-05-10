Gabi Balint a dat verdictul în lupta pentru titlu și cupă dintre “U” Cluj și Universitatea Craiova: “Ar fi bine”

Gabi Balint s-a pronunțat în privința “finalelor” de titlu și de Cupa României pe care Universitatea Cluj și Universitatea Craiova urmează să le dispute săptămâna viitoare. Câștigătorul de CCE din 1986 crede că cele două rivale își vor împărți trofeele și că niciuna nu va avea forța să facă eventul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“U” Cluj a câștigat contra Rapidului pe teren propriu și s-a apropiat la doar un punct de Universitatea Craiova în fruntea clasamentului din Liga 1, profitând de egalul alb-albaștrilor cu CFR Cluj. Astfel, duelul din etapa viitoare dintre primele două clasate va fi crucial în vederea luptei pentru titlu.

Gabi Balint s-a pronunțat: Craiova ia titlul și “U” Cluj Cupa României

Pe lângă partida din penultima rundă, Cluj și Craiova mai au un meci de disputat la mijlocul săptămânii, când va avea loc finala Cupei României. Astfel, mai mulți specialiști sau foști fotbaliști au început să discute despre ce se va întâmpla la cele două meciuri “de foc”.

Gabi Balint, spre exemplu, o vede pe Universitatea Craiova campioana României și pe “U” Cluj câștigătoarea Cupei. În această situație, oltenii ar merge în preliminariile UCL, în timp ce “șepcile roșii” în calificările pentru grupa XXL din Europa League.

“Pe Cluj o văd cu mai puțină presiune. Craiova va avea stadionul plin în campionat. Toată lumea așteaptă. E greu eventul.