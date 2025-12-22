Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate - Antena Sport

Louis Munteanu e tot mai aproape de un transfer de la CFR Cluj. Atacantul poartă negocieri avansate cu cei de la Celtic, formaţie care l-a dorit şi la începutul sezonului.

După ce a fost pe lista mai multor cluburi de top din Europa, Louis Munteanu a rămas tot la CFR Cluj în vară, atunci când Neluţu Varga cerea nu mai puţin de 18 milioane de euro în schimbul lui.

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer

Patronul clujenilor a scăzut din preţul cerut în schimbul atacantului român, iar presa din Franţa anunţă că Celtic e dispus să achite maxim 10 milioane de euro în schimbul transferului său.

“Olympique Lyon se pregătește activ pentru perioada de transferuri din iarnă. După Endrick, atacul lui Lyon l-ar fi putut primi pe Louis Munteanu, dar tranzacția devine din ce în ce mai complicată.

Atacantul român în vârstă de 23 de ani este pe radarul mai multor cluburi, inclusiv Nantes și Lyon, dar, potrivit TeamTalk, Celtic are cele mai mari șanse pentru a-l semna. Transferul ar putea fi finalizat pentru o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, bani pe care Lyon și Nantes nu păreau dispuse să îi investească în această iarnă.