Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate - Antena Sport

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 9:24

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Louis Munteanu e tot mai aproape de un transfer de la CFR Cluj. Atacantul poartă negocieri avansate cu cei de la Celtic, formaţie care l-a dorit şi la începutul sezonului.

După ce a fost pe lista mai multor cluburi de top din Europa, Louis Munteanu a rămas tot la CFR Cluj în vară, atunci când Neluţu Varga cerea nu mai puţin de 18 milioane de euro în schimbul lui.

Louis Munteanu, tot mai aproape de transfer

Patronul clujenilor a scăzut din preţul cerut în schimbul atacantului român, iar presa din Franţa anunţă că Celtic e dispus să achite maxim 10 milioane de euro în schimbul transferului său.

“Olympique Lyon se pregătește activ pentru perioada de transferuri din iarnă. După Endrick, atacul lui Lyon l-ar fi putut primi pe Louis Munteanu, dar tranzacția devine din ce în ce mai complicată.

Atacantul român în vârstă de 23 de ani este pe radarul mai multor cluburi, inclusiv Nantes și Lyon, dar, potrivit TeamTalk, Celtic are cele mai mari șanse pentru a-l semna. Transferul ar putea fi finalizat pentru o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, bani pe care Lyon și Nantes nu păreau dispuse să îi investească în această iarnă.

Sub contract cu Cluj până în 2028, Louis Munteanu ar putea experimenta Premiership-ul scoțian încă din ianuarie. Potrivit TeamTalk, internaționalul român (4 selecții, 2 goluri) este, așadar, exclus din cursa pentru Lyon, care va trebui să se concentreze pe alte soluții ofensive pentru a completa duetul Fofana – Nuamah și împrumutul lui Endrick”, a notat francezii de la sport.fr.

Cota lui Louis Munteanu a scăzut, potrivit transfermarkt.com, la 4.5 milioane de euro, de la 5 milioane. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu nu a avut în acest sezon evoluţiile aşteptate de la el. În 14 meciuri a dat doar 2 goluri, dar a reuşit, totuşi, 5 assist-uri.

Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
1 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei 2 FotoAfacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! 3 A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV 4 Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” 5 “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere! 6 Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui!
