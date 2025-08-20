AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august, de pe AS.ro.
Pe AS.ro vezi toate detaliile legate de ultimul transfer realizat de Gigi Becali la FCSB, Mamadou Thiam.
AntenaSport Update 20 august
1. Thiam, la FCSB
Gigi Becali l-a transferat pe Mamadou Thiam la FCSB: “Am plătit 50.000 de euro, plus Gheorghiţă la schimb”, a spus Becali. Atacantul va intra în topul celor mai bine plătiţi jucători din lotul campioanei.
2. Hagi Jr, dorit în Israel
Ianis Hagi e dorit de Maccabi Tel Aviv. Liber de contract, fiul “Regelui” e pe lista campioanei din Israel, unde ar putea încasa un salariu uriaş.
3. Donnarumma, aproape de transfer
Pe AS.ro vezi cu ce echipă e aproape să semneze Gianluigi Donnarumma. Portarul italian va pleca de la PSG, după câştigarea Champions League.
4. Mbappe, debut perfect
Kylian Mbappe are o motivaţie în plus la Real Madrid, după ce a marcat în prima etapă a sezonului: “Tricoul cu numărul 10 e special”, a spus starul francez, după victoria cu Osasuna.
5. Germania, din nou în calendarul F1
Marele Premiu al Germaniei are şanse să revină în calendarul de Formula 1. Totul a fost confirmat de Stefano Domenicali: “Suntem pregătiţi pentru discuţii”, a spus şeful Formulei 1.
