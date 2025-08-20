AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august - Antena Sport

Gigi Becali l-a transferat pe Mamadou Thiam la FCSB: “Am plătit 50.000 de euro, plus Gheorghiţă la schimb”, a spus Becali. Atacantul va intra în topul celor mai bine plătiţi jucători din lotul campioanei.

Pe AS.ro vezi toate detaliile legate de ultimul transfer realizat de Gigi Becali la FCSB, Mamadou Thiam.

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august, de pe AS.ro.

Ianis Hagi e dorit de Maccabi Tel Aviv. Liber de contract, fiul “Regelui” e pe lista campioanei din Israel, unde ar putea încasa un salariu uriaş.

3. Donnarumma, aproape de transfer

Pe AS.ro vezi cu ce echipă e aproape să semneze Gianluigi Donnarumma. Portarul italian va pleca de la PSG, după câştigarea Champions League.