Ce i-a reproşat Burleanu lui Gino Iorgulescu, după modificarea regulamentului în urma revoltei lui Gigi Becali! - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a oferit lămuriri după şedinţa Comitetului Executiv al FRF legate de modificarea regulamentului în urma revoltei lui Gigi Becali.
Gigi Becali s-a plâns că nu îl putea trece pe lista pentru Liga 1 pe Malcom Edjouma, jucător care se află sub contract cu FCSB. Ulterior, la propunerea lui Gino Iorgulescu, regulamentul a fost modificat, iar Malcom Edjouma a putut evolua şi în Liga 1.
Răzvan Burleanu: “I se poate reproşa preşedintelui LPF că nu a consultat cluburile”
Dan Şucu şi Mihai Rotaru s-au opus acestei modificări. Preşedintele FRF a explicat într-o conferinţă de presă ţinută astăzi de ce a fost operată această modificare. El a precizat că regula respectivă era eludată de cluburi. Totodată, a subliniat că modificarea regulii ajută toate cluburile care ar fi riscat să piardă anumiţi jucători aflaţi sub contract care au litigii la FIFA.
Burleanu i-a reproşat lui Gino Iorgulescu faptul că nu a consultat cluburile din Liga 1 în privinţa acestei modificări a regulamentului. Totodată, a spus că preşedintele LPF ar fi trebuit să clarifice public această modificare a regulamentului.
“(n.r: La fel de multe discuţii au apărut şi după acea schimbare a regulii pro FCSB, pro Gigi Becali, cazul Edjouma. Cei mai mulţi preşedinţi de club l-au atacat pe domnul Gino Iorgulescu. V-aţi simţit vizat de cele spuse de domnul Şucu, de domnul Rotaru?) Nu, absolut deloc, mai ales că am discutat cu amândoi şi nemulţumirea lor a fost îndreptată împotriva preşedintelui LPF.
Aş dori să descriu mai bine. Ar fi fost rolul preşedintelui LPF să descrie necesitatea intervenţiei. Aşa că îmi revine mie rolul să o fac. Această modificare propusă de LPF la solicitarea FCSB oferă posibilitatea unui club de Liga 1 de completare a listei de 25 de jucători inclusiv cu jucători aflaţi sub contract cu clubul respectiv şi nu neapărat cu jucători liberi.
“Această intervenţie nu este făcută pentru un club. S-au protejat toate cluburile”
Mai mult decât atât, această regulă se aplică şi în competiţiile UEFA. Dau timpul în urmă, în 2016, tot la propunerea LPF, recunosc că a fost o propunere foarte bună, am implementat această regulă ca aceste completări să se facă doar cu jucători noi şi nicidecum cu jucători aflaţi sub contract. Numai că, ce am descoperit din 2016 până în prezent? Că toate cluburile eludau această regulă. Jucătorii aflaţi sub contract erau declaraţi liberi şi aceiaşi jucători erau înregistraţi ca jucători noi pentru club. Prin urmare, o regulă foarte bună nu mai răspundea obiectivului iniţial. Obiectivul iniţial era de a introduce o disciplină financiară la nivelul lotului de jucători.
Se deschide un alt subiect. Preşedintele LPF, la fel, ar fi trebuit să clarifice acest lucru. Prin această modificare s-au protejat foarte multe cluburi. Foarte multe cluburi riscau ca jucători să fie declaraţi liberi. Jucători care ajunseseră la FIFA.
Această intervenţie nu este făcută pentru un club. De această regulă beneficiază toate cluburile, de acum înainte. I se poate reproşa preşedintelui LPF că nu a consultat cluburile înainte. Ne-a obişnuit să facă acest lucru întotdeauna (n.r: să consulte cluburile).
Acest context ar fi trebuit să fie descris chiar de preşedintele LPF. Am făcut-o pentru că m-aţi întrebat”, a spus Răzvan Burleanu după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.
Gigi Becali se revoltase fiindcă FCSB nu îl putea pune pe lista pentru Liga 1 pe Malcom Edjouma
Gigi Becali a criticat dur prevederea din regulament ce nu îi permitea FCSB-ului să îl pună pe lista pentru Liga 1 pe Malcom Edjouma.
“Cică trebuie să-l dăm liber ca să-l putem pune iar pe liber. Ce-s tâmpeniile astea, mă? Nu înțeleg, ei nu reglementează? Ei dorm acolo? Anul trecut au zis: «Da, dom’ne, o să reglementăm». Dar ce să reglementeze ei, că ei trebuie să doarmă.
Iar omul nu vrea așa. Că să-l dea liber o comisie. Cum să-l dea liber pe jucătorul meu? Vă dați seama ce tâmpenie? La FIFA, la UEFA îl pot pune pe listă, dar în România nu pot”, spunea, revoltat, Gigi Becali pentru digisport.ro.
