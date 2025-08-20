Ce i-a reproşat Burleanu lui Gino Iorgulescu, după modificarea regulamentului în urma revoltei lui Gigi Becali! - Antena Sport

Gigi Becali s-a plâns că nu îl putea trece pe lista pentru Liga 1 pe Malcom Edjouma, jucător care se află sub contract cu FCSB. Ulterior, la propunerea lui Gino Iorgulescu, regulamentul a fost modificat, iar Malcom Edjouma a putut evolua şi în Liga 1.

Răzvan Burleanu: “I se poate reproşa preşedintelui LPF că nu a consultat cluburile”

Dan Şucu şi Mihai Rotaru s-au opus acestei modificări. Preşedintele FRF a explicat într-o conferinţă de presă ţinută astăzi de ce a fost operată această modificare. El a precizat că regula respectivă era eludată de cluburi. Totodată, a subliniat că modificarea regulii ajută toate cluburile care ar fi riscat să piardă anumiţi jucători aflaţi sub contract care au litigii la FIFA.

Burleanu i-a reproşat lui Gino Iorgulescu faptul că nu a consultat cluburile din Liga 1 în privinţa acestei modificări a regulamentului. Totodată, a spus că preşedintele LPF ar fi trebuit să clarifice public această modificare a regulamentului.

“(n.r: La fel de multe discuţii au apărut şi după acea schimbare a regulii pro FCSB, pro Gigi Becali, cazul Edjouma. Cei mai mulţi preşedinţi de club l-au atacat pe domnul Gino Iorgulescu. V-aţi simţit vizat de cele spuse de domnul Şucu, de domnul Rotaru?) Nu, absolut deloc, mai ales că am discutat cu amândoi şi nemulţumirea lor a fost îndreptată împotriva preşedintelui LPF.