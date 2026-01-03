Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 9:45

Marius Şumudică a ales o destinaţie surpriză! După 7 luni de pauză, tehnicianul a plecat în Arabia Saudită unde a ajuns la un acord cu Al-Okhdood, formaţie care este acum pe ultimul loc în clasament. Marius Şumudică va semna un contract valabil până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an, anunţă Fanatik.ro.

Şumudică şi-a ales şu staff-ul! Antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk sunt cei care vor face parte din echipa lui la Al-Okhdood. Staff-ul tehnic va fi completat de analistul video Marius Șumudică Jr., de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea. Marius Șumudică va debuta pe banca lui Al-Okhdood pe 10 ianuarie, când echipa sa va întâlni pe teren proriu pe Al Ahli.

Ce echipe a mai antrenat în Arabia Saudită

Marius Șumudică este la cea de-a patra experienţă în Arabia Saudită. El a mai antrenatde de două ori Al Shabab (2018-2019 și 2022) și Al Raed (2022-2023). În zona Golfului a mai pregătit-o pe Al-Shaab din Emiratele Arabe Unite, însă cele mai multe echipe a antrenat în Turcia: Kayserispor (2017-2018), Gaziantep FK (2019-2021 și 2023-2024), Rizespor (2021) și Malatyaspor (2021-2022).

