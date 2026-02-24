"Se comportă ca un bebeluș". Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape - Antena Sport

Mohamed Salah nu are un sezon bun la Liverpool, iar acest aspect a generat și critici din partea anumitor personaje din fotbalul englez. Recent, fostul selecționer Sam Allardyce l-a criticat pe egiptean pentru lipsa sa de formă, dar și pentru comportamentul afișat pe teren.
Mohamed Salah nu reușește momentan să replice prestațiile sale din sezonul trecut în tricoul lui Liverpool, iar acest lucru se vede și în cifrele fotbalistului de 33 de ani. În acest sezon, extrema dreaptă a marcat doar șapte goluri în 28 de meciuri oficiale, patru dintre ele venind în Premier League.
Mohamed Salah nu l-a iertat pe Mohamed Salah
În plus, la cel mai recent meci disputat de “cormorani”, cel câștigat dramatic contra lui Nottingham Forest, Salah a fost schimbat pe final de meci și și-a exprimat nemulțumirea cu privire la decizia luată de Arne Slot. După episodul respectiv, africanul a fost taxat de Sam Allardyce, omul care a pregătit Anglia într-un singur meci și a plecat cu scandal în 2016.
Antrenorul de 71 de ani crede că Salah ar trebui să vorbească direct cu Arne Slot dacă are anumite probleme și să nu își mai afișeze emoțiile negative pe gazon. În plus, Allardyce a punctat că jucătorul emblematic de pe Anfield trebuie să se adune.
“Mohamed Salah trebuie să o încaseze, să se așeze și să se asigure că începe să marcheze. Oprește-te din a-l critica pe Arne Slot atunci când e vina ta că nu marchezi și ești schimbat. Nu poate să fie dezamăgit când e schimbat și nu marchează sau creează (n.r. ocazii).
Pare să fie un fel de blocaj mental, pentru că nu mai e doar o perioadă, e tot sezonul. E o îngrijorare pentru Liverpool și pentru el.
Trebuie să nu mai afișeze neplăcerea sa privind situația de pe teren. Du-te, bate la ușa managerului și spune-i. Nu o face în fața tuturor. Se comportă ca un bebeluș“, a spus fostul selecționer al Angliei, potrivit dailymail.co.uk.
Ultimul gol marcat de Salah în tricoul lui Liverpool a venit în poarta lui Brighton într-un meci din Cupa Angliei de pe 14 februarie. În campionat, egipteanul nu a mai marcat de pe 1 noiembrie, de la un duel cu Aston Villa.
