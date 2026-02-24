Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română - Antena Sport

Închide meniul
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română

Alte sporturi

Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 19:53

Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română

Amalia Covaliu la Campionatele Europene de Scrimă pentru juniori / Facebook Federaţia Română de Scrimă

Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.

Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori. Amalia a înfruntat-o în ultimul act pe Karina Tallada, din Rusia, care a condus, la un moment dat, cu 13-8, dar Amalia a reuşit să revină şi să egaleze. Din păcate, sportiva noastră a cedat cu 13-15 şi a rămas cu medalia de argint.

Amalia Covaliu, medalie de argint la Europenele de Scrimă pentru juniori

Meciurile Amaliei pe tabloul principal de la Tbilisi:

Turul 1 – calificată direct în al doilea tur;

Turul 2 – 15-13 cu Rita Robineaux (Franţa);

Turul 3 – 15-14 cu Ralitsa Gadzheva (Bulgaria);

Sferturi – 15-13 cu Zarifa Huseynova (Azerbaidjan);

Semifinale – 15-13 cu Aleksandra Mikhailova (Rusia);

Finală – 13-15 cu Karina Tallada (Rusia).

