Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română - Antena Sport

Amalia Covaliu la Campionatele Europene de Scrimă pentru juniori

Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.

Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori. Amalia a înfruntat-o în ultimul act pe Karina Tallada, din Rusia, care a condus, la un moment dat, cu 13-8, dar Amalia a reuşit să revină şi să egaleze. Din păcate, sportiva noastră a cedat cu 13-15 şi a rămas cu medalia de argint.

Meciurile Amaliei pe tabloul principal de la Tbilisi:

Turul 1 – calificată direct în al doilea tur;

Turul 2 – 15-13 cu Rita Robineaux (Franţa);