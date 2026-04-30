Posibila revenire a lui Elias Charalambous la FCSB, subiect de discuție pentru Lucian Filip: “Normal că am vorbit”

FCSB încearcă să îl aducă înapoi pe Elias Charalambous după plecarea lui Mirel Rădoi, însă momentan cipriotul nu a dat un răspuns. În așteptarea unei vești, Lucian Filip, interimarul roș-albaștrilor, a dezvăluit că a discutat cu fostul antrenor al campioanei despre întoarcerea sa, dar a abordat și alte subiecte, precum zvonurile legate de Adrian Șut sau Florinel Coman.

FCSB se pregătește pentru al doilea meci de la plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar Lucian Filip va fi din nou nevoit să stea pe bancă din postura de interimar. Antrenorul de 35 de ani a susținut joi conferința de presă premergătoare duelului contra Csikszeredei din play-out și a fost nevoit să răspundă la cele mai noi întrebări referitoare la zvonurile apărute în jruul echipei.

Lucian Filip îl vrea înapoi pe Charalambous la FCSB

În ceea ce privește posibila revenire a lui Charalambous la formația care a câștigat ultimele două titluri din Liga 1, Filip s-a arătat în asentiment cu șefii echipei, Gigi Becali și Mihai Stoica. Fostul jucător al FCSB-ului îl vrea și el pe cipriot din nou la cârma roș-alabștrilor și a reiterat ideea că echipa își dorește un tehnician străin.

Filip a vorbit și despre zvonurile legate de Adrian Șut și Florinel Coman, însă nu a avut detalii în acest sens.

“Nu știu dacă va veni sau nu Elias înapoi. Cine știe? Poate dacă nu acum, poate altădată. Normal că am vorbit. Mi-aș dori să se întoarcă. Decizia este la el. Nu cred că Șumudică s-a gândit. Din câte știu, vrem un antrenor străin.