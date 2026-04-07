Mesaj șocant pentru Mircea Lucescu, aflat în stare critică: “Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas-bun de la mama”

Lumea fotbalului a început să reacționeze la aflarea veștilor legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, iar unul dintre cele mai șocante mesaje a venit de la un fost jucător al său de la Șahtior Donețk. Mexicanul Nery Castillo a povestit cum “Il Luce” nu l-ar fi lăsat să se ducă acasă când mama sa era într-o stare gravă, în timp ce fostul selecționer îl are alături de el acum pe fiul Răzvan.
Mircea Lucescu trece prin momente extrem de dificile în aceste zile, după ce a suferit vinerea trecută un infarct miocardic acut. De duminică, starea fostului selecționer s-a înrăutățit, fiind în comă indusă, iar ultimele informații venite de la Spitalul Universitar nu au arătat că ar exista vreo îmbunătățire.
Un fost jucător al lui Lucescu a postat un mesaj tulburător pe Instagram
În ultima perioadă, de când Lucescu a ajuns la spital, subiectul legat de starea sa a fost abordat atât de presa din străinătate, cât și de diverse personaje din fotbalul mondial. Nu toate mesajele transmise către “Il Luce” au avut o tentă 100% pozitivă, iar cel al lui Nery Castillo face parte din această categorie.
Fotbalistul din Mexic a avut divergențe cu Lucescu atunci când era la Șahtior Donețk, iar cel mai delicat moment dintre cei doi s-a petrecut atunci când mama jucătorului s-a aflat într-o stare gravă, după care a murit. Într-un interviu acordat acum câțiva ani, Castillo povestea cum “Il Luce” nu l-ar fi lăsat să se ducă acasă nici când a aflat că mama sa e în comă și nici când a avut loc înmormântarea.
Acum, Castillo a vrut să îi aducă aminte lui Lucescu de acele momente printr-un mesaj, deși textul s-a încheiat cu un gând bun pentru fostul selecționer.
“Mă bucur că fiul tău a venit să te vadă în această perioadă dificilă și îți este alături. Nu m-ai lăsat să fiu cu mama când era în comă și nici nu m-ai lăsat să-mi iau rămas-bun de la ea la înmormântare. Sper să te însănătoșești și să fii bine alături de familia ta“, a scris fostul jucător al lui Șahtior Donețk la secțiunea “Stories” a contului său de Instagram.
Castillo a ajuns la Șahtior Donețk în 2007 de la Olympiacos pe 15 milioane de euro, însă a evoluat puțin în Ucraina, fiind împrumutat constant la alte cluburi până a plecat definitiv la Aris Salonic în 2011. În total, a strâns doar 18 partide în patru ani pentru “mineri”.
