Verdict dur pentru FCSB înainte de barajul cu Dinamo: “Vai de capul meu. Nu are echipă”

Victoria cu emoții obținută de cei de la FCSB, 4-3, cu FC Botoșani, în semifinala barajului de califiacare în cupele europene, nu a convins și trupa patronată de Gigi Becali este criticată dur pentru prestația avută.

Formația condusă de Marius Baciu urmează să joace contra celor de la Dinamo, în finala barajului, pe Arcul de Triumf, meci care o să decidă ultima echipă ce obține biletele pentru cupele europene.

Dumitru Dragomir îi face praf pe cei de la FCSB

Fostul președinte de la LPF, Mitică Dragomir, spune că nu e convins deloc de cei de la FCSB și că în lot sunt doar câțiva jucători de valoare.

“Uită-te la FCSB. Becali nu are echipă de locul 7. M-am uitat ieri la meci. Are doar 3-4 fotbaliști. Gigi Becali, dacă scoate toți jucătorii la vânzare, în afară de Tănase, Tavi Popescu, Olaru și Târnovanu, pe cine iei ca să câștigi un titlu? Eu îl cred pe MM. Elias era antrenor bun. Au scos mai mult decât se poate din echipa asta. E slăbuță. E echipă de locul 8-9. E posibil acasă, cu Botoșani, să faci 3-3? A condus FCSB cu 3-1. Vai de capul meu.

Toată lumea spune că apărarea e de vină. Mijlocașii? Cum să ai atâtea centrări ca Botoșani la FCSB acasă? Nu se poate așa ceva. Botoșani are un antrenor trăsnet. E jenant pentru FCSB. Tu vrei să intri în cupele europene. Ce să faci acolo? Trebuie aduși cel puțin 5 jucători. Marius Baciu mi-a plăcut. E un băiat educat. El a fost căpitan la echipa lui Becali.