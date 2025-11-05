Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei - Antena Sport

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, într-o postare pe X.

Nicuşor Dan, despre Emeric Ienei: “Memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”

Potrivit acestuia, de-a lungul unei cariere excepţionale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generaţii de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internaţional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reuşit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal.

”Dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească, o personalitate care a inspirat generaţii prin modestie, profesionalism şi respectul profund faţă de valorile sportului. Transmit condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut, admirat şi preţuit”, a arătat preşedintele.