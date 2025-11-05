Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei - Antena Sport

Home | Fotbal | Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei

Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei

Publicat: 5 noiembrie 2025, 21:28

Comentarii
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei

Nicuşor Dan / Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, într-o postare pe X.

Nicuşor Dan, despre Emeric Ienei: “Memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”

Potrivit acestuia, de-a lungul unei cariere excepţionale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generaţii de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internaţional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reuşit să califice echipa României, după 20 de ani,  la un Campionatul Mondial de fotbal.

Dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească, o personalitate care a inspirat generaţii prin modestie, profesionalism şi respectul profund faţă de valorile sportului. Transmit condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut, admirat şi preţuit”, a arătat preşedintele.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
Fanatik.ro
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
22:39
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
22:27
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 1-0. Brugge – Barcelona 2-1! City – Dortmund 2-0. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:57
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”
21:47
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!