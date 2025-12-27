Senegal, remiză cu RD Congo! Sadio Mane a adus un punct pentru naționala sa la Cupa Africii pe Națiuni 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Senegal, remiză cu RD Congo! Sadio Mane a adus un punct pentru naționala sa la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Publicat: 27 decembrie 2025, 20:45

Sadio Mane, în timpul meciului Senegal - RD Congo / Profimedia

Reprezentativa de fotbal a Senegalului a remizat cu formaţia RD Congo, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Tanger, într-un meci din Grupa D a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc.

”Leoparzii” au marcat primii, prin Cedric Bakambu (61), atacantul echipei Betis Sevilla, dar ”leii din Teranga” au egalat prin Sadio Mane (Al Nassr Riad), la scurt timp (69).

Senegal – RD Congo 1-1

Mane a ajuns la 51 de goluri marcate pentru echipa naţională, una dintre favoritele la câştigarea turneului.

Meciul a fost o revanşă a partidei din septembrie, în care senegalezii au obţinut calificarea la Cupa Mondială din 2026, după ce s-au impus cu 3-2.

În celălalt meci al grupei, Beninul a învins Botswana cu 1-0, prin golul fundaşului Yohan Roche (Petrolul Ploieşti).

Senegalul şi RD Congo au câte 4 puncte, Beninul are 3 puncte, iar Botswana, niciun punct.

Marţi vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Senegal – Benin şi RD Congo – Botswana.

