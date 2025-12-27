Senegal, remiză cu RD Congo! Sadio Mane a adus un punct pentru naționala sa la Cupa Africii pe Națiuni 2025 - Antena Sport

Reprezentativa de fotbal a Senegalului a remizat cu formaţia RD Congo, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Tanger, într-un meci din Grupa D a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc.
”Leoparzii” au marcat primii, prin Cedric Bakambu (61), atacantul echipei Betis Sevilla, dar ”leii din Teranga” au egalat prin Sadio Mane (Al Nassr Riad), la scurt timp (69).
Senegal – RD Congo 1-1
Mane a ajuns la 51 de goluri marcate pentru echipa naţională, una dintre favoritele la câştigarea turneului.
Meciul a fost o revanşă a partidei din septembrie, în care senegalezii au obţinut calificarea la Cupa Mondială din 2026, după ce s-au impus cu 3-2.
🇸🇳🦁 pic.twitter.com/MrHZvLKzmi
— Sadio Mané (@SMane_Officiel) December 27, 2025
În celălalt meci al grupei, Beninul a învins Botswana cu 1-0, prin golul fundaşului Yohan Roche (Petrolul Ploieşti).
Senegalul şi RD Congo au câte 4 puncte, Beninul are 3 puncte, iar Botswana, niciun punct.
Marţi vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Senegal – Benin şi RD Congo – Botswana.
- Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul
- Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări
- “A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus”
- Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri
- Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana