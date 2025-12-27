Daria Dmitrieva a semnat cu CSM Bucureşti - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Handbal | Daria Dmitrieva a semnat cu CSM Bucureşti

Daria Dmitrieva a semnat cu CSM Bucureşti

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 21:12

Daria Dmitrieva a semnat cu CSM Bucureşti

Daria Dmitrieva

Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la echipa feminină de handbal CSM Bucureşti, a anunţat, sâmbătă, clubul pe site-ul său oficial.

Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât şi la echipa naţională, precizează sursa amintită.

Ea a mai evoluat la Dinamo Volgograd, Lada Togliatti, TSKA Moscova, Krim Ljubljana sau Ferencvaros. Cu naţionala ţării sale este multiplă medaliată, de departe cea mai importantă medalie fiind cea de aur olimpic de la Rio de Janeiro, în 2016.

Daria Dmitrieva a semnat cu CSM Bucureşti

“Prin acest transfer, CSM Bucureşti începe reconstrucţia echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competiţiile interne şi europene pentru următorii doi ani, mizând pe experienţa şi mentalitatea puternică, pe calităţile tehnice şi spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva”, subliniază clubul.

“Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele două sezoane! Aştept cu nerăbdare noi provocări şi să dau tot ce am mai bun pentru echipă şi suporteri!”, a declarat Dasha în momentul semnării contractului.

Noua antrenoare a “tigroaicelor”, Bojana Popovic, s-a arătat încântată de transferul reuşit: “Mă bucur că vom avea în echipă o altă jucătoare de top, cu multă experienţă şi calitate. Cred că o jucătoare de un asemenea calibru va fi foarte importantă pentru lotul nostru în sezoanele următoare şi aştept cu nerăbdare viitoarea colaborare.”

 

"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
Comentarii


