Reacţia lui Nicuşor Bancu după ce s-a spus că ar putea pleca de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Nicuşor Bancu (33 de ani) a fost întrebat despre un posibil transfer de la Universitatea Craiova.

Căpitanul oltenilor a subliniat că nu se gândeşte la acest lucru. Cotat de transfermarkt.com la 1 milion de euro, Nicuşor Bancu are contract cu Craiova până în vara lui 2028.

Nicuşor Bancu: “Nu mă mai aștept să plec”

“(n.r. se anunță că poți să pleci de la Universitatea Craiova) (n.r. râde) Pentru mine este ca o știre că va veni zăpada. Este ceva normal, dar nu mă mai aștept să plec. Nici nu mai vreau să plec.

Poate se va întâmpla, dar eu mă gândesc că nu o să mai plec. Voi rămâne aici și voi da totul pentru această echipă”, a declarat Nicuşor Bancu pentru digisport.ro.

Nicuşor Bancu a jucat în 14 dintre cele 21 de meciuri disputate de Universitatea Craiova în campionat în acest sezon. El a reuşit un assist. Bancu a evoluat şi în 2 meciuri în Cupa României şi în 10 partide în Conference League, competiţie în care a reuşit două assist-uri.