Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui” - Antena Sport

Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 16:14

Daniel Paraschiv / Profimedia

Costel Gâlcă a cerut încă de la începutul sezonului transferuri la Rapid, iar aducerea lui Antoine Baroan nu a rezolvat problemele ofensive ale formației giuleștene.

Conducerea s-a mișcat în această pauză competițională și l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Ioan Andone și-a spus părerea despre noul atacant din Giulești.

Ioan Andone a analizat transferul lui Daniel Paraschiv

Conducerea Rapidului vrea trofee în acest sezon, iar aducerea lui Daniel Paraschiv ar putea contribui la atribuirea unui succes intern pentru gruparea condusă în prezent de Costel Gâlcă.

Ioan Andone a vorbit despre venirea fostului jucător de la Hermannstadt la formația alb-vișinie și a transmis că mutarea echipei clasate pe locul al doilea în Liga 1 este una bună.

„E o concurență la Elvir Koljic. Eu mi-l amintesc foarte bine la Hermannstadt. Mi s-a părut un jucător super bun, atunci a avut ofertă și de la Dinamo Kiev.

A fost cea mai bună perioadă a lui. Față de un fundaș care trebuie să fie regulat (n.r. pe teren), unui atacant îi dai 15 minute îți dă un gol. La un atacant e mai ușor, perioada de patru luni (n.r. fără jocuri în picioare) nu e mare, nu sunt doi ani”, a declarat Ioan Andone, potrivit digisport.ro.

