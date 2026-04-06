Mihai Stoichiță a oferit detalii de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: “La fel ca și ieri”

Mihai Stoichiță l-a vizitat luni pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar din București după ce starea fostului selecționer s-a înrăutățit duminică. Directorul tehnic al FRF a spus că nu s-a schimbat nimic față de ieri, atunci când fostul selecționer al României se afla în comă indusă.

Mircea Lucescu trece în prezent prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns la ATI, unde se află în comă indusă, iar starea sa nu s-a îmbunătățit luni.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre starea lui Mircea Lucescu

La aflarea veștii de duminică dimineața, mai multe persoane au decis să meargă să îl viziteze pe Mircea Lucescu, printre care și Mihai Stoichiță. După vizita de duminică, directorul tehnic FRF și-a făcut și astăzi apariția la spital și a oferit detalii de ultimă oră.

“La fel ca și ieri, e stabil. E în continuare la Terapie Intensivă, să sperăm că își va reveni. (n.r. L-ați văzut?) Păi unde m-am dus? M-am dus să mă plimb prin spital? Eu sunt optimist de felul meu, dar trebuie să cred în Dumnezeu și să mă rog la el. Nu am vorbit cu niciun medic.

E intubat, dar este stabil. Asta e important. Trebuie respectată durerea familiei. (n.r. Vine și domnul Burleanu?) Dacă am venit eu, înseamnă că am venit și delegat de domnul Burleanu ca să-l informez despre ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, pentru că îi sunt apropiat.