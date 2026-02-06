Motivul pentru care Daniel Bîrligea n-a venit la interviuri după FCSB - Botoșani: "Să se bage bățul prin gard" - Antena Sport

Daniel Bîrligea n-a fost prezent să ofere declarații la flash-interviu după FCSB – FC Botoșani, aspect care a generat o controversă în jurul FCSB-ului. A doua zi după partida de pe Arena Națională câștigată de roș-albaștri, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt cu atacantul care n-a fost trimis titular în meci de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea a fost unul dintre marii absenți din primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani, decizia fiind luată de Gigi Becali după duelul cu Csikszereda din etapa trecută, atunci când vârful de 25 de ani a fost criticat dur de patron. În locul jucătorului născut la Brăila a intrat Mamadou Thiam, iar reporterii prezenți pe Arena Națională și-ar fi dorit să îi pună întrebări atacantului de bază al campioanei en-titre.

Mihai Stoica, explicații după incidentul cu Daniel Bîrligea

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, la flash-interviu venind Olaru, Thiam (marcatorii din meci) și Joao Paulo (noul transfer). Ba mai mult, FCSB nu a trimis la zona mixtă niciun jucător, deși presa i-a așteptat pe fotbaliștii roș-albaștri.

La o zi după cele întâmplate cu Bîrligea, Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei intervenții despre cele întâmplate. Oficialul FCSB-ului a fost de părere că atacantul ar fi fost chemat doar pentru a crea scandal din moment ce a fost lăsat pe bancă de Becali și a mai spus că decizia de a nu veni la flash-interviu nu i-a aparținut clubului, ci exclusiv vârfului.

“A venit un reporter, «să vină Bîrligea» Cătălin Făinişi, ofiţerul nostru de presă i-a spus: «Cine eşti tu? Eu vorbesc cu cel care îmi spune cine pe cine». Nu orice reporter vine şi îmi spune pe cine vrea.