Motivul pentru care Daniel Bîrligea n-a venit la interviuri după FCSB - Botoșani: "Să se bage bățul prin gard" - Antena Sport

Daniel Bîrligea n-a fost prezent să ofere declarații la flash-interviu după FCSB – FC Botoșani, aspect care a generat o controversă în jurul FCSB-ului. A doua zi după partida de pe Arena Națională câștigată de roș-albaștri, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt cu atacantul care n-a fost trimis titular în meci de Gigi Becali.
Bîrligea a fost unul dintre marii absenți din primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani, decizia fiind luată de Gigi Becali după duelul cu Csikszereda din etapa trecută, atunci când vârful de 25 de ani a fost criticat dur de patron. În locul jucătorului născut la Brăila a intrat Mamadou Thiam, iar reporterii prezenți pe Arena Națională și-ar fi dorit să îi pună întrebări atacantului de bază al campioanei en-titre.
Mihai Stoica, explicații după incidentul cu Daniel Bîrligea
Acest lucru nu s-a întâmplat însă, la flash-interviu venind Olaru, Thiam (marcatorii din meci) și Joao Paulo (noul transfer). Ba mai mult, FCSB nu a trimis la zona mixtă niciun jucător, deși presa i-a așteptat pe fotbaliștii roș-albaștri.
La o zi după cele întâmplate cu Bîrligea, Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei intervenții despre cele întâmplate. Oficialul FCSB-ului a fost de părere că atacantul ar fi fost chemat doar pentru a crea scandal din moment ce a fost lăsat pe bancă de Becali și a mai spus că decizia de a nu veni la flash-interviu nu i-a aparținut clubului, ci exclusiv vârfului.
“A venit un reporter, «să vină Bîrligea» Cătălin Făinişi, ofiţerul nostru de presă i-a spus: «Cine eşti tu? Eu vorbesc cu cel care îmi spune cine pe cine». Nu orice reporter vine şi îmi spune pe cine vrea.
Ăsta e protocolul, nu mai ştiu cine trebuia. Este o chestiune foarte clară, la flash interviuri erau ceruţi protagoniştii. Putea să fie Thiam, să fie Olaru, Joao Paulo la debut.
Bineînţeles că a fost cerut Bîrligea să se bage băţul prin gard, că e rezervă. Cătălin Făinişi a venit la mine. Eram cu Gigi Becali în telefon. Şi m-a întrebat Gigi ce s-a întâmplat. Şi am zis dacă vrea Bîrligea să vorbească, să fie dat la interviuri, nicio problemă.
S-a dus la Bîrligea în vestiar, care a spus: «Nu mă simt bine, nu vreau să vorbesc». End of story. Apoi au făcut ăia mare tam-tam. Dar chestiile astea nu sunt normal să se facă. De ce să nu îl chemi pe Thiam“, a spus președintele CA de la FCSB, potrivit fanatik.ro.
Bîrligea a intrat în minutul 68 al partidei cu FC Botoșani, înlocuindu-l pe Mamadou Thiam.
- Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale
- Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: “Sperăm să intervină Marijana”
- “Aştept explicaţii”. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate
- Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic
- Gigi Becali, mesaj categoric despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB: “Eu am vrut, dar…”